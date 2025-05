Alex Poatan mostra habilidade com a bola em visita ao Bayern de Munique

Após a derrota e a perda do cinturão dos meio-pesados (93 kg) para Magomed Ankalaev no UFC 313, Alex 'Poatan' segue envolvido em compromissos fora do octógono e voltou a chamar a atenção dos fãs - desta vez, com a bola nos pés. Durante visita à sede do Bayern de Munique, na Alemanha, o brasileiro participou de uma ação promocional com o clube alemão e mostrou que, apesar da carreira nas lutas, também tem certa intimidade com o futebol.

Acompanhado de Zé Roberto, ex-meia da Seleção Brasileira e ídolo do clube alemão, o atleta participou de atividades recreativas no centro de treinamentos. Em vídeos divulgados nos stories do Instagram, ele aparece trocando passes com o ex-jogador e se desafiando em testes de controle e precisão - incluindo acertos em alvos com toques de calcanhar (clique aqui para ver). Com bom humor, o ex-campeão em duas divisões no UFC admitiu que a tarefa não foi das mais simples.

"Fazia muito tempo que eu não fazia isso. É difícil. Com 18 anos, eu tentei jogar e briguei", comentou, arrancando risos de Zé Roberto.

Mesmo após o revés no octógono, o lutador segue como um dos nomes mais populares e respeitados do esporte. Enquanto aguarda os próximos passos em sua trajetória no MMA, aproveita o momento para viver experiências diferentes - inclusive nos gramados.

Volta ao octógono

Apesar de ainda não haver confirmação oficial, a tendência é que o retorno de Poatan ao cage seja em uma revanche contra Magomed Ankalaev. Desde a vitória no UFC 313, o russo tem provocado o ex-campeão com frequência nas redes sociais, alimentando ainda mais a expectativa por um segundo capítulo dessa rivalidade.

