Alcaraz domina confronto com Maroszan e avança para a terceira rodada de Roland Garros

O atual campeão de Roland Garros brilhou mais uma vez na quadra de saibro do torneio nesta quarta-feira. Soberano na partida, o espanhol não teve dificuldades para superar o húngaro Fabián Maroszan, 56º no ranking, por 3 sets a 1, parciais de 6/1, 4/6, 6/1 e 6/2.

Com o resultado, o número 2 do mundo avança à terceira fase da competição e continua como um dos favoritos ao título do Grand Slam após estrear com uma tranquila vitória sobre o italiano Giulio Zeppieri, na segunda-feira, por 3 sets a 0.

Esta foi a 20ª vitória do tenista em Roland Garros, o que confirma o seu bom desempenho nesta competição. Ele agora aguarda o vencedor do duelo entre o francês Giovanni Mpetshi-Perricard e o bósnio Damir Dzumbur para conhecer seu próximo adversário no torneio.

No primeiro set, Alcaraz imprimiu um ritmo arrasador e não deu chances ao rival ao vencer os quatro primeiros games. Maroszan, enfim, conseguiu quebrar a sequência, mas diante da superioridade técnica do espanhol, ficou nisso. O rival apenas administrou a boa "gordura" e fechou a disputa em 6/1.

No retorno à quadra, o húngaro iniciou com uma quebra de serviço logo de cara e foi conservando a vantagem. Alcaraz não conseguiu encaixar seus golpes com a mesma facilidade e permitiu o empate em sets: 6/4 a favor de Maroszan.

A terceira parcial repetiu o histórico do primeiro set. Desconcentrado, o húngaro voltou a sofrer na mão do espanhol, que caprichou no saque e soube variar suas batidas para cravar 6/1 e voltar a ter vantagem no duelo.

O equilíbrio voltou a ser a tônica do confronto na quarta parcial. Duas quebras de serviço simultâneas apontaram para um empate de 2 a 2 após quatro games disputados. Porém, valeu a maior determinação do espanhol na partida. Com o saque na mão, o húngaro não confirmou seu serviço em duas oportunidades. Melhor para Alcaraz, que foi letal em suas decisões e estabeleceu um 6/2 no quarto set definindo a vitória por 3 a 1.