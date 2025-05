Alan Patrick valoriza classificação do Inter em grupo da morte: "É excelente"

O Internacional garantiu vaga às oitavas da Libertadores. O Colorado virou sobre o Bahia por 2 a 1, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta quarta-feira. Alan Patrick, camisa 10 e fundamental peça do esquema de Roger Machado, celebrou a classificação e projetou a sequência.

"Sim, ficamos sabendo ali agora (vaga em primeiro). É excelente. Eu acho que fizemos o nosso dever de casa e contamos também com a sorte do outro resultado. É muito bom. É sempre bom essa vantagem de poder decidir na nossa casa a próxima fase. Acho que tem que dar de parabéns. Grupo difícil. Soubemos administrar bem, apesar de alguns resultados, porque às vezes Libertadores é assim, é sempre difícil. Mas hoje foi um grande jogo, uma vitória para poder fechar o grupo na nossa casa e agora pensar na frente", disse Alan Patrick ao Paramount+.

Diante do resultado, o Internacional terminou na liderança do Grupo F, com 11 pontos conquistados. O Bahia, que precisava de um triunfo para avançar, ficou na terceira posição, com sete unidades, e vai disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. Fecham o grupo o vice-líder Atlético Nacional-COL (9) e Nacional-URU (7).

"Acho que soubemos fazer um grande jogo. A equipe deles é muito qualificada, nos colocou em dificuldade, porque é uma equipe que tem muita posse de bola. Mas soubemos jogar o jogo de forma inteligente, estrategicamente. E depois fomos felizes em ter a maturidade, porque saímos atrás e conseguimos a virada", complementou o camisa 10 colorado. Ele, até aqui, é o artilheiro da Libertadores, com cinco gols, ao lado de Vaca (Bolívar) e Barcos (Alianza Lima).

"Confesso que eu não penso nisso (artilharia). Acho que isso é consequência. Feliz pelos meus companheiros que puderam marcar hoje e ajudar nossa equipe. Agora é pensar na frente. Espero poder continuar, junto com meus companheiros, fazendo gols e ajudando com assistências", finalizou Alan Patric.

COM GOLS DE VITINHO E BORRÉ, COLORADO VIRA PRA CIMA DO BAHIA, GANHA POR 2 A 1 E AVANÇA COMO LÍDER DO GRUPO NA CONMEBOL LIBERTADORES. VAAAAAAAAAAMOS, MEU INTER! #OInterVenceu pic.twitter.com/0ro8x8R92m ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 28, 2025

O próximo compromisso de ambas as equipes é pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (1º), o Colorado recebe o Fluminense, no Beira-Rio, às 20h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do torneio nacional. O Bahia, por sua vez, neste sábado (31), recebe o São Paulo, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

Decisivo, Borré destaca esforço para jogar

Outro a celebrar a vitória e vaga do Internacional como líder do Grupo F foi o centroavante Borré. O colombiano comentou sua recuperação nesta semana para estar apto para participar do decisivo duelo em Porto Alegre.

"A verdade é que foi uma semana difícil, uma semana complicada, na qual, obviamente, me tocou uma vez mais fazer força e acelerar a recuperação para estar no jogo. Mas, bom, eu queria estar, eu queria ser importante para o grupo. Eu sabia que, neste tipo de duelo, os jogadores "referência" têm que estar com o time. Estou muito feliz pela vitória e pelo gol, e por classificar, que é o mais importante", disse Borré, que também ressaltou o bonito gol marcado.

"Sim, sim, foi um lindo gol. Foi um grande movimento, me posicionei bem na área. E o cruzamento de Wesley foi perfeito e me permitiu marcar e dar uma vitória que para nós era importante e que, no anímico, vai nos servir muito para o que vem", terminou.