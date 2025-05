Zubeldía se incomoda com perguntas sobre xenofobia: 'Não sei do que estamos falando'

Luis Zubeldía ficou bastante incomodado com os questionamentos sobre o suposto ato de xenofobia de Damián Bobadilla em uma discussão com Miguel Navarro durante o duelo entre São Paulo e Talleres, nesta terça-feira, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O entrevero gerou grande repercussão após a partida, uma vez que Navarro foi às lágrimas no gramado e não queria continuar em campo. O jogador, entretanto, foi demovido da ideia, já que o árbitro não permitiu sua saída.

"Nos classificamos em primeiro [lugar do grupo] com um time com muitos jogadores jovens, com muitos desfalques, todos entregando-se ao máximo, e as duas primeiras perguntas não têm nada a ver com isso. Nos classificamos em primeiro. Desconheço essa situação. Imagine você no meu lugar, estou a 50 metros, vejo que o jogo para por dez minutos, o que posso saber eu dessa situação?", disse Zubeldía.

O treinador são-paulino ficou incomodado pela confusão envolvendo Bobadilla e Navarro ter ofuscado o feito da equipe, que já estava classificada para as oitavas de final da Libertadores, mas conseguiu confirmar a vaga no mata-mata como líder do Grupo D da competição.

"Não sei nem do que estamos falando. O que quero dizer é que as duas primeiras perguntas após nos classificarmos em primeiro, com todos os inconvenientes que tivemos, não tem a ver com o jogo. Se tivéssemos empatado, iriam falar sobre as substituições, sobre a torcida estar enojada", completou.

Após a partida, Bobadilla deixou o Morumbis rapidamente a fim de evitar não só a imprensa e um possível conflito com jogadores do Talleres, mas também a prisão em flagrante. O volante paraguaio, entretanto, é aguardado para prestar depoimento no DRADE (Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva) nesta quarta-feira.

Navarro, por sua vez, se manifestou através das redes sociais, reiterando o ato de xenofobia de Bobadilla e garantindo que "irá lutar até as últimas consequências" devido ao ocorrido nesta terça-feira.