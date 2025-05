Zubeldía se esquiva sobre confusão no fim do jogo com o Talleres: 'Não sei o que aconteceu'

O técnico Luis Zubeldía afirmou, em entrevista coletiva, não saber o que aconteceu no fim do jogo do São Paulo com o Talleres entre o paraguaio Bobadilla e o venezuelano Navarro, quando o jogo são-paulino foi acusado de xenofobia.

"Eu não sei o que aconteceu, o que estamos comentando", disse o treinador são-paulino. "O time de classificou em primeiro lugar, com muitos desfalques, com jovens jogadores se entregando ao máximo...eu acho que isso deveria ser perguntado", afirmou Zubeldía, visivelmente irritado.

Mais calmo, o técnico explicou a escolha pela escalação de dois laterais-esquerdos, Enzo Díaz e Wendell. "Foram dois os motivos para esta escolha. Falta de opções no elenco por causa do excesso de lesões e pela característica do nosso adversário."

O São Paulo volta a jogar no sábado, às 18h30, em Salvador, diante do Bahia, pela 11ª rodada do campeonato Brasileiro, competição que o time ocupa a 13ª colocação, com 12 pontos.