'Venezuelano morto de fome': Navarro revela o que ouviu de Bobadilla

Miguel Navarro, lateral esquerdo do Talleres, disse que foi chamado de "venezuelano morto de fome" por Bobadilla, durante discussão após o segundo gol do São Paulo, na vitória tricolor por 2 a 1, no Morumbis.

O que aconteceu

O defensor explicou como o caso aconteceu e o que o atleta do Tricolor disse a ele durante a discussão. "Eu quis sair de campo, mas não tinham mais substituições", revelou.

Quando eles (São Paulo) fazem 2 a 1, eu mando o árbitro voltar rápido, porque ele (Luciano) estava praticamente correndo ao redor do campo e eu mandei o árbitro chamar porque a gente precisava jogar. E do nada, Bobadilla vem e me diz: 'Não, vocês sempre tomam tempo'. E eu digo: 'Que tempo, vocês estão ganhando'. E aí ele me disse: 'Venezuelano morto de fome'. Miguel Navarro

Navarro ainda falou que o árbitro não ouviu o que Bobadilla tinha dito pela distância e que falou após a situação com Ferraresi, zagueiro do São Paulo que é companheiro do defensor do Talleres na seleção venezuelana.

O árbitro estava dizendo que não tinha ouvido o que Bobadilla tinha dito porque acho que ele estava um pouco distante. Conversei um pouco (com Ferraresi), ele me perguntou como eu estava, como eu me sentia. E bem, eu disse a ele que realmente me sentia muito mal, me sinto muito mal. Ele ficou do meu lado, até os jogadores do São Paulo, o zagueiro equatoriano, Arboleda, ele ficou do meu lado e tudo, realmente porque eles sabiam o que Bobadilla tinha dito.

"Que a justiça seja feita, que isso não continue acontecendo", concluiu Navarro. "Lembro-me do ano passado, quando viemos para cá, dois dos nossos jogadores foram colocados na polícia e é um escândalo quando uma equipe brasileira passa por algum tipo de insulto e agora aconteceu comigo, é a primeira vez na minha vida que isso acontece, e é lamentável".