Veja o que o São Paulo precisa para garantir segunda melhor campanha da Libertadores

Já classificado para as oitavas de final da Libertadores, o São Paulo entra em campo nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), diante do Talleres, no Morumbis, com um objetivo a mais: garantir a segunda melhor campanha geral da fase de grupos da competição continental.

Com 11 pontos, o Tricolor ocupa hoje a terceira colocação na classificação geral, empatado com o River Plate, mas atrás nos critérios de desempate por conta dos gols marcados ? 12 a 8 para os argentinos. Isso porque ambos possuem o mesmo saldo de gols (5), primeiro critério após pontos somados.

Para ultrapassar o rival argentino, o time comandado por Luis Zubeldía precisa vencer o Talleres e fazer um saldo melhor que o River, que enfrenta o Universitario-PER, em casa.

Preparação encerrada para a noite de @LibertadoresBR no #MorumBIS! ??Garanta seu ingresso para o duelo com o Talleres nesta terça-feira, às 19h > https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/m9TUe3tYpP ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 26, 2025

A liderança geral já é do Palmeiras, com 15 pontos e 100% de aproveitamento. O clube da Barra Funda já assegurou que, se chegar às semifinais, decidirá sempre em casa. O São Paulo, por sua vez, busca garantir pelo menos a segunda posição para ter vantagem no mata-mata em jogos decisivos até a semifinal, em caso de avanço.

Além do River, o Central Córdoba corre por fora na briga. Os argentinos têm 11 pontos e três de saldo, mas enfrentam a LDU, fora de casa, ainda brigando por vaga nas oitavas. Um tropeço dos dois concorrentes e uma vitória simples do São Paulo já colocaria o time paulista com a segunda melhor campanha geral.

Em caso de empate no Morumbis, a situação complica bastante. O Tricolor teria que torcer por derrota do River e ainda depender de uma combinação improvável de outros sete resultados. A ordem, portanto, é clara: vencer e torcer por uma combinação favorável para terminar a fase de grupos na vice-liderança geral da Libertadores.