Vasco vence o Melgar e vai aos playoffs da Sul-Americana

O Vasco não deu chance para o azar e venceu por 3 a 0 o Melgar-PER, nesta terça-feira, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a oito pontos, ficaram na vice-liderança do grupo G e avançaram para os playoffs da Sul-Americana.

O Vasco decretou a vitória no primeiro tempo, com gols de Rayan, Paulo Henrique e Vegetti.

Agora, os cariocas esperam seu adversário que virá da Libertadores. O sorteio dos confrontos vai acontecer na próxima terça-feira, na sede da Conmebol.

O jogo

O Vasco começou com tudo e abriu o placar com dois minutos. Rayan tabelou com Coutinho e finalizou colocado, sem chance para Caceda.

O revés obrigou o Melgar a ir para o ataque. Os peruanos quase empataram aos 12 minutos. Orzan arriscou de longe e viu Léo Jardim voar para fazer grande defesa. O susto fez o Vasco melhorar na marcação. Assim, o duelo ficou concentrado entre as intermediárias.

Com tranquilidade, os cruzmaltinos chegaram ao segundo gol aos 32 minutos. Piton cruzou rasteiro, a zaga afastou, mas Paulo Henrique apareceu para mandar para a rede.

Assim como no primeiro revés, o Melgar voltou a buscar o ataque após o segundo gol do Vasco. Tanto que aos 37 minutos, Tandazo arriscou de fora da área e mais uma vez Léo Jardim fez grande defesa. Em seguida, Rodríguez recebeu passe na área, mas chutou sobre o travessão.

Só que aos 43 minutos, foi o Vasco que marcou o terceiro. Vegetti foi lançado na área e tocou na saída do goleiro. Com isso, os cariocas foram para o intervalo com grande vantagem na partida.

No segundo tempo, o Melgar voltou buscando diminuir o prejuízo e quase marcou aos nove minutos. Guzmán chutou da entrada da área e parou em Léo Jardim.

Os visitantes seguiram com a postura ofensiva, mas não levavam perigo a Léo Jardim. Já o Vasco só conseguiu chegar com qualidade ao ataque aos 32 minutos. Alex Teixeira tabelou com Vegetti e finalizou pela linha de fundo. Depois, Adson foi lançado na área e chutou para boa defesa de Caceda.

Nos minutos finais, o Vasco passou a administrar o resultado. O Melgar pareceu sem mais força para uma reação e viu os donos da casa comemorarem a classificação na Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA



VASCO 3 X 0 MELGAR

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Terça-feira, 27 de maio de 2025



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Jhon Ospina (COL)



Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Richard Ortiz (COL)



VAR: Keiner Jimenez (COL)



Cartões amarelos: Jair e Lucas Freitas (Vasco); Vivanco e González (Melgar)

GOLS



VASCO: Rayan, aos 2min do primeiro tempo; Paulo Henrique, aos 32min do segundo tempo; Vegetti, aos 43min do primeiro tempo

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê (Mateus Carvalho) e Coutinho (Garré); Rayan (Alex Teixeira), Nuno Moreira (Adson) e Pablo Vegetti



Técnico: Fernando Diniz

MELGAR: Caceda; Lazo (Arias), Barrios e Leonel González; Llontop (Cabanillas), Orzán, Tandazo e Martínez (Guzmán); Cabrera, Liza e Rodríguez (Vivanco)



Técnico: Walter Ribonetto