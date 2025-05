Vasco terá que pagar mais de R$ 30 milhões a Ramón Díaz; clube irá recorrer

Nesta sexta-feira, o Vasco perdeu a ação movida por Ramón Díaz e seu auxiliar-técnico, Emiliano Díaz, em primeira instância. Com a derrota no processo na Fifa, o Gigante da Colina terá que pagar mais de R$ 30,5 milhões à família Díaz. A equipe recorrerá ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Apesar de perder na primeira instância, o Vasco espera que a decisão seja revertida. Contudo, caso a equipe seja obrigada a pagar qualquer valor à família Díaz, pretende responsabilizar os antigos gestores do clube. Ou seja, a 777 Partners e a A-CAP, além do antigo CEO do Cruzmaltino, Lúcio Barbosa, e da ex-CFO, Kátia dos Santos.

Os valores incluídos na ação totalizam R$ 30.516.941,49:

R$ 15.715.072,60 de multa, e R$ 866.528,36 de verbas rescisórias para Ramón Díaz;

R$ 13.290.476,66 de multa, e R$ 644.863,87 de verbas rescisórias para Emiliano Díaz.

Preparação encerrada para enfrentar o Melgar ??? ? Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/o5qGN9Qikm ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 26, 2025

Relembre o caso entre Vasco e família Díaz

Em 27 de abril de 2024, Ramón e Emiliano Díaz saíram do Vasco após goleada sofrida por 4 a 0 para o Criciúma. O mal-estar entre as partes começou nas versões distintas sobre o final abrupto do contrato.

Após a derrota, o Vasco publicou nas redes sociais que os dois não faziam mais parte da comissão técnica. Horas depois, Ramón e Emiliano se pronunciaram, afirmando que "não esperavam ser demitidos pelo Twitter".

A diretoria do Vasco alega ter sido informada da saída da dupla logo após a partida contra o Criciúma. No entanto, em julho de 2024, o clube foi intimado pela Fifa a se defender em uma ação movida pela família Díaz.