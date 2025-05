Com 'Dinizismo' ativado, Vasco vence e vai aos playoffs da Sul-Americana

O Vasco venceu o Melgar por 3 a 0 em São Januário, nesta terça-feira, em confronto pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Os gols da vitória, à la "Dinizismo", foram marcados por Rayan, Paulo Henrique e Vegetti. Os lances foram em belas trocas de passes e quebra de linhas, estilo de jogo proposto pelo técnico do Vasco, Fernando Diniz.

Com a vitória, o Vasco garantiu vaga nos playoffs, chegando à vice-liderança do grupo G, com oito pontos. Já os peruanos deram adeus à Sul-Americana, ficando na terceira posição, com sete.

Os brasileiros esperam para conhecer seu adversário na próxima fase. Os segundos colocados dos grupos da Copa Sul-Americana enfrentam os terceiros da Libertadores.

Vasco amassa Melgar no 1º tempo

Os donos da casa abriram 3 a 0 no primeiro tempo, em jogadas típicas do que propõe Fernando Diniz: Rayan, aos 3 minutos, marcou golaço após bela assistência de Coutinho; Paulo Henrique ampliou aos 33 minutos, em boa jogada de Piton pela lateral-esquerda; e aos 44, Tchê Tchê encontrou Vegetti em velocidade, e o atacante finalizou para ampliar.

Leo Jardim fez ainda lindas defesas para concretizar o bom primeiro tempo do Vasco. Apesar de não ter entrado na grande área do Vasco, os peruanos tiveram duas oportunidades de finalização de fora da área com muito perigo, mas o paredão da equipe carioca defendeu.

Brasileiros mantém vitória sem dificuldades

Ainda que o Melgar tenha voltado um pouco melhor, o Vasco manteve a boa vantagem de 3 a 0. Os peruanos pouco finalizaram a gol, e Leo Jardim não precisou fazer nenhuma defesa. Já na reta final do segundo tempo, os donos da casa criaram a melhor chance da metade final, mas Cáceda conseguiu evitar o quarto gol do Vasco.

Pelo Vasco, João Victor e Paulo Henrique fizeram bela partida. Tchê Tchê e Lucas Piton, além das assistências, foram ativos no confronto e se apresentaram em todas as jogadas, participando da criação e conclusão dos lances.