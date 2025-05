Vasco consegue reverter transfer ban da Fifa por dívida com clube francês

O Vasco conseguiu uma importante vitória na Fifa nesta terça-feira. O clube se livrou do transfer ban imposto pela entidade máxima do futebol no último dia 19, por causa da dívida com o Nantes, da França, pela contratação do atacante Adson.

O Cruzmaltino, representado pela diretora jurídica Bianca Reis, o gerente jurídico Nicolas Fraga e os advogados Rhyan Ribeiro e Jean Nicolau, demonstrou à Fifa que não poderia realizar a transferência dos 3,8 milhões de euros (cerca de R$ 24,7 milhões) por estar em recuperação judicial, o que proíbe o clube de fazer pagamentos para credores.

A entidade acatou e livrou o Vasco do transfer ban. Ou seja, o clube carioca está liberado para registrar novos jogadores.

O Nantes, por sua vez, receberá o valor da contratação de Adson no âmbito da recuperação judicial.

Nos bastidores, o Vasco celebrou muito com a vitória na Justiça e está aliviado.

Ex-Corinthians, Adson chegou ao Vasco em janeiro de 2024, após uma rápida passagem pelo Nantes. Com a camisa do clube carioca, soma 47 partidas, quatro gols e uma assistência.