Transmissão ao vivo de Botafogo x Universidad de Chile: veja onde assistir

Botafogo e Universidad de Chile se enfrentam hoje (27), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Paramount+ (streaming —também disponível no UOL Play).

Atual campeão da competição, o Botafogo entra em campo nesta rodada decisiva com a missão de vencer para garantir a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Com 9 pontos conquistados, o Alvinegro é o terceiro colocado do Grupo A, um atrás do líder e adversário da noite.

Apesar da necessidade da vitória, o time comandado por Renato Paiva pode avançar até com um empate. Nesse cenário, dependeria de uma derrota do Estudiantes para o Carabobo, no outro duelo da chave.

Depois de um início irregular, o Botafogo embalou na competição e chega motivado com duas vitórias seguidas. A mais recente foi diante do próprio Estudiantes, fora de casa, por 3 a 2.

Botafogo x Universidad de Chile -- Copa Sul-Americana