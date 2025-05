Organizada 'pune' São Paulo por derrota e boicota recepção na Libertadores

A delegação do São Paulo não terá a recepção com 'corredor de fogo' típica de jogos de Libertadores no Morumbis nesta terça-feira. A 'Independente', maior organizada do clube, cancelou o evento em repúdio após a derrota por 2 a 0 para o Mirassol pelo Brasileirão.

O que aconteceu

A recepção com muitos sinalizadores é marca registrada da torcida do São Paulo em noites de Libertadores. Houve recepção e muita festa nos dois jogos em casa até aqui na competição.

A versão 2025 da recepção teve até o auxílio de um geógrafo para medir 100 metros do portão principal do Morumbis para evitar sanções da Conmebol. A entidade proíbe sinalizadores não só dentro do estádio, mas também no perímetro de segurança.

Até aqui, o Tricolor empatou as duas partidas que fez dentro de casa no torneio: contra Alianza Lima (PER) e Libertad (PAR). As três vitórias fora de casa, porém, fizeram o time chegar na última rodada já com a classificação assegurada.

A decisão foi comunicada por um dos líderes da organizada, Henrique 'Baby'. Figura muito conhecida no São Paulo, ele já intermediou neste ano, por exemplo, uma conversa da uniformizada com os jogadores em um momento de crise. Ele também fez duras críticas ao time após o resultado no Brasileirão.