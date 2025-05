Torcida da La U compra ingressos em setor do Botafogo e alerta autoridades

Do UOL, no Rio de Janeiro

Uma "invasão" de torcedores da Universidad de Chile ao Rio de Janeiro colocou em alerta o Botafogo e as autoridades cariocas para o decisivo duelo entre os clubes hoje, às 21h30, no estádio Nilton Santos, pela Libertadores.

O que aconteceu

A imprensa chilena estima que cerca de seis mil fãs da La U tenham vindo à capital carioca. Porém, apenas dois mil ingressos foram disponibilizados aos visitantes.

A carga foi esgotada em poucas horas e os problemas começaram. Os chilenos passaram a comprar entradas em setores destinados aos torcedores do Botafogo.

O Alvinegro identificou essas compras e decidiu cancelá-las. A Universidad de Chile, por sua vez, tentou convencer o clube brasileiro a liberar que estes torcedores sejam aceitos no setor visitante, mas o Glorioso não acatou o pedido.

A demanda maior que a capacidade deixou em alerta às autoridades. A Polícia Militar prepara um esquema de segurança especial para evitar tumultos e conflitos com os chilenos. O UOL entrou em contato com o órgão, mas até o fechamento desta reportagem, não houve retorno. Caso haja resposta, a matéria será atualizada.

Torcidas do Vasco receberão organizada da La U

A principal organizada da La U tem aliança antiga com organizadas do Vasco. Muitos torcedores chilenos, inclusive, se encontraram com os vascaínos em São Januário, no último sábado, e foram ao Maracanã assistir ao clássico contra o Fluminense.

A organizada "Guerreiros do Almirante" fez uma convocação para um recebimento à "Los de Abajo" hoje, em São Januário. O Vasco também jogará nesta terça-feira, mas pela Copa Sul-Americana, contra o Melgar (VEN), às 19h, no estádio vascaíno.

Torcida da La U realiza foguetório a 2 km de hotel de Ancelotti

Poucas horas depois da apresentação do técnico Carlo Ancelotti pela CBF ontem, a torcida da Universidad de Chile fez muita festa e uma queima de fogos a apenas dois quilômetros de onde o novo treinador da seleção brasileira está hospedado.

Centenas de torcedores da La U se concentraram no hotel onde o time está no bairro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ). Os chilenos enfrentam o Botafogo, no Nilton Santos, em jogo decisivo pelo Grupo A da Copa Libertadores.

A queima de fogos durou quase uma hora. O policiamento foi reforçado no local e se fez necessário realizar um esquema de trânsito, já que os torcedores chegaram a ocupar uma das pistas da Avenida Lúcio Costa, que se situa na orla da praia.