Time de Textor na França é proibido de contratar por dívida de R$ 12 mil

O Lyon, um dos times de John Textor, foi proibido pela Fifa de fazer contratações nas próximas três janelas de transferências.

O que aconteceu

O 'transfer ban' ocorreu por conta de uma dívida de apenas 2 mil euros (R$ 12,8 mil, na cotação atual). De acordo com o jornal L'Équipe, a sanção foi aplicada porque o Lyon não cumpriu o prazo de 45 dias para quitar o valor, referente a um saldo de direitos de transferência não pagos.

A decisão da Fifa diz que o Lyon não poderá registrar jogadores durante as três próximas janelas: verão de 2025, inverno de 2026 e verão de 2026. Assim, o clube francês só volta a poder contratar no inverno de 2027.

A punição, porém, pode ser revertida. Em nota oficial, a Fifa diz que 'o clube só poderá registrar novos jogadores uma vez que a proibição tenha sido completamente cumprida ou revogada pela administração da Fifa, geralmente condicionada à conclusão de procedimentos específicos'.

O Lyon afirma que só foi informado da decisão após a publicação no site oficial da Fifa. A diretoria acrescentou que, na noite de ontem, a situação já foi regularizada com o pagamento do valor devido. "Temos revisado certos procedimentos internos nas últimas semanas, e este era um deles. Implementamos novos processos para o futuro", mencionou o clube.