Tarciane revela papo com Marta para jogar Copa: 'Vai aposentar com 45 anos'

A zagueira Tarciane, da seleção brasileira, revelou que mantém conversas com Marta para que a estrela atue na próxima Copa do Mundo Feminina, que será disputada em 2027 no Brasil. Ela ainda brincou com uma possível aposentadoria da meia-atacante de 39 anos, convocada por Arthur Elias para os amistosos contra o Japão.

O que Tarciane falou?

Importância de Marta. "A gente sempre conversa quando tem jogo e sabia que ela voltaria porque é uma peça muito importante na seleção. Ontem, estava até brincando: 'todo mundo queria ter uma Marta no time, pela liderança, pela história...'. É uma pessoa muito importante para o nosso grupo."

Aposentadoria? Nada disso. "Para as outras meninas que estão chegando agora tentar entender um pouco. A Marta já passou algumas coisas que vivenciou para a gente. Já falei: ela vai aposentar com uns 45 anos, por aí. Enquanto ela estiver bem, vou estar incentivando ela para poder continuar com a gente."

Insubstituível? "Não tem como ficar sem a Marta. Não vejo, agora, a seleção sem a Marta. A gente precisa dela, do drible, de tudo que ela já viveu. E ela também precisa viver esse momento [de jogar a Copa do Mundo no Brasil]."

Convencimento. "Eu estou [tentando convencer ela a jogar a Copa]. Falo para ele todo dia: vai se aposentar com uns 60. Enquanto ela estiver correndo, estará aqui."