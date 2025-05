Strickland alerta Alex Poatan sobre revanche com Ankalaev e cobra foco total

Mesmo sem o cinturão dos meio-pesados (93 kg), Alex Pereira continua sendo uma das maiores estrelas do UFC, tanto pelo impacto que causa dentro do octógono quanto por sua presença fora dele. No entanto, para o ex-rival e companheiro de profissão Sean Strickland, é hora do brasileiro desacelerar. Em entrevista ao canal 'Red Corner MMA', o norte-americano fez um alerta sincero ao paulista, sugerindo que ele redirecione o foco para a possível revanche contra Magomed Ankalaev.

O ex-campeão dos pesos-médios (84 kg) reconheceu o talento de 'Poatan', mas demonstrou preocupação com a rotina intensa de compromissos e viagens que, segundo ele, podem comprometer o desempenho do lutador. Para Strickland, o excesso de exposição tem potencial para desviar a atenção necessária diante de um adversário tão estratégico como o russo.

"O Alex se sacrificou demais. Quantas defesas ele fez mudando de categorias? O Ankalaev só descansou por um tempo. O Alex ainda é uma estrela, não pode sair de casa. Ninguém sabe quem é o Ankalaev. Isso cobra um preço na mente", afirmou o norte-americano.

Crítica construtiva

A declaração surge em um momento de expectativa em torno da revanche entre os dois meio-pesados, marcada pela vitória de Ankalaev no UFC 313 por decisão unânime, resultado que lhe garantiu o título da divisão até 93 kg. Desde então, o russo tem provocado o brasileiro nas redes sociais, alegando estar focado nos treinos, enquanto o ex-campeão estaria mais preocupado com compromissos promocionais.

Na visão de Strickland, uma mudança na rotina pode ser decisiva. Ele acredita que o comprometimento total com a preparação é essencial para que o paulista volte ao topo da categoria.

"Se o Alex der um passo atrás, limpar o cérebro e parar de viajar pela p*** do mundo todo, acho que ele tem uma chance legítima de vencer", completou.

A revanche ainda não tem data confirmada, mas é aguardada para ocorrer após setembro. Até lá, a expectativa é que o brasileiro retome o foco nos treinamentos e corrija os pontos que fizeram a diferença no primeiro confronto.

"He has a legitimate shot of beating him."

Sean @SStricklandMMA breaks down the anticipated rematch between UFC light heavyweight champ Magomed @AnkalaevM and @AlexPereiraUFC . pic.twitter.com/cplE8sKqVG

- Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) May 26, 2025

