Stabile toma posse como presidente do Corinthians e discursa: "Momento é de união"

Novo presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile já tomou posse e discursou perante os conselheiros do clube. Ele assumiu o posto na noite desta segunda-feira, após o Conselho Deliberativo aprovar o impeachment de Augusto Melo por conta do caso VaideBet.

Stabile, que era o primeiro vice-presidente da gestão Augusto Melo, prometeu trabalhar para que a história do Corinthians não seja mais manchada por escândalos e admite que não poderá cometer erros à frente do clube.

Ele, ainda, pediu união entre torcida e dirigentes e acredita que o Timão conseguirá atravessar este momento conturbado. Veja abaixo, na íntegra, o discurso do novo presidente:

"Me dirijo neste momento aos conselheiros vitalícios e trienais, bem como aos sócios e torcedores.

Antes de qualquer função administrativa, falo como um torcedor que vive intensamente o amor pelo clube e que, assim como vocês, também se preocupa com os rumos políticos e administrativos da nossa instituição. As valiosas páginas de conquistas e lutas do Sport Club Corinthians Paulista não podem mais ser manchadas por escândalos. Sempre fomos um clube que soube superar momentos de turbulência com raça, coragem e, sobretudo, com a força da união.

É justamente em busca dessa união, com muita honra e orgulho, que assumo provisoriamente a presidência do Sport Club Corinthians Paulista, comprometendo-me com total dedicação aos interesses da instituição. É tempo de humildade para reconhecer e aprender com os erros do passado para reconstruirmos o presente, olhando com responsabilidade para um futuro harmonioso e vitorioso.

Esta é uma oportunidade única para darmos início, juntos, a um novo ciclo vitorioso. Não temos mais o direito de errar. Trabalharei incansavelmente para isso, consciente de que o poder é passageiro e a caneta é temporária - mas o Corinthians, este sim, é eterno e pertence ao povo e a todos nós corinthianos.

Conto nesta missão com a colaboração do presidente Dr. Romeu Tuma Jr., a quem me dirijo em nome de todos os membros do Conselho Deliberativo do clube, bem como o apoio do presidente do CORI, Dr. Miguel Marques e Silva, e do presidente do conselho fiscal, Haroldo Dantas. Cumprimento também meu vice-presidente, Armando Mendonça, com quem compartilho esta jornada.

Por fim, convido cada corinthiano a se unir nesse esforço conjunto, transparente e decisivo. Tenho fé de que juntos superaremos os desafios que se apresentam. O Corinthians não pertence apenas a mim ou a você, pertence a todos nós que o amamos. O momento é de união, e assim peço união pelo Corinthians. Todos aqui, juntos, de mãos dadas, podemos mudar os rumos do Corinthians. Passamos por uma dificuldade enorme e vamos continuar passando, e espero que cada um de vocês que estão aqui me dê a mão e me ajude a administrar o Corinthians para que a gente possa sair dessa situação.

O momento é de união entre todas as correntes políticas. O Corinthians precisa de todos nós. Eu vou dizer muito obrigado neste momento, e muito obrigado, antecipadamente, por nos ajudar a passar por esse momento difícil. Independentemente da corrente política, conto com todos, e aqueles que puderem nos ajudar, que venham e nos apresentem soluções.

Nós estamos aqui para resolver. Nós estamos aqui para ajudar o Corinthians. Muito obrigado a todos mais uma vez."

Ao todo, 236 conselheiros compareceram à reunião que aprovou o impeachment de Augusto Melo. Foram 234 votos e uma abstenção - outro conselheiro assinou a lista, mas não votou. 176 votaram a favor da destituição, contra 57, além de um voto em branco.

Osmar Stabile dará sua primeira entrevista coletiva como presidente do Corinthians nesta terça-feira, às 11h30 (de Brasília), quando deve definir a nova diretoria executiva do clube. Vale lembrar que, com o afastamento de Augusto, caem também todos os diretores estatutários.

O encontro desta segunda teve como objetivo retomar a votação iniciada no último dia 20 de janeiro. Naquela oportunidade, em uma reunião longa de mais de quatro horas, marcada por tumulto, 126 conselheiros contra 114 votaram a favor da admissibilidade do processo de destituição.

Augusto Melo e seus aliados tentaram, até os últimos instantes, suspender a votação desta segunda através de medidas judiciais, mas não obtiveram sucesso. O rito no Conselho Deliberativo foi tranquilo e teve início com uma manifestação da Comissão de Ética e Disciplina do clube, seguido por um pronunciamento da defesa de Augusto. Depois votaram os conselheiros vitalícios do Timão e, posteriormente, os trienais, que decidiram pelo afastamento do presidente. Além dele, caem também todos os diretores estatutários - o executivo de futebol Fabinho Soldado, por ser um profissional remunerado, segue normalmente no cargo.

Antes mesmo da votação, Augusto Melo já reconheceu a derrota política em um pronunciamento à imprensa. Por entender que possuía a minoria no Conselho, ele se despediu com um "até breve", reforçou que não pedirá renúncia e garantiu que brigará até o fim pelo posto.

Augusto, agora, permanece afastado de suas funções até a divulgação do resultado final da Assembleia Geral, que é a última instância do processo de impeachment, com a participação dos associados do clube. Se os sócios endossarem que ele deve deixar o cargo, o mandatário será definitivamente destituído.

A data Assembleia ainda será definida por Romeu Tuma Júnior, presidente do CD. Ele tem cinco dias para convocar a reunião, que deve ser realizada em um prazo de até 60 dias.