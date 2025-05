Stabile evita falar sobre Augusto e detalha situação financeira do Corinthians: "Não tem dinheiro"

Apresentado nesta terça-feira como presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile evitou falar sobre Augusto Melo, destituído do cargo na última segunda. O mandatário ainda detalhou a situação financeira do clube.

O novo mandatário destacou que pensa apenas em solucionar os problemas do Timão visando o futuro e que dará sequência ao trabalho anteriormente realizado por Augusto.

"A questão do Augusto eu gostaria de deixar para depois, porque é mais importante pensar no Corinthians daqui pra frente. Todos já tomaram conhecimento do que aconteceu no Conselho Deliberativo, e estamos aqui para dar sequência ao trabalho, determinado trabalho que estava indo bem e outros que não estavam. Nós vamos trabalhar daqui para frente pensando sempre no Corinthians. Se a gente não se empenhar e resolver o problema do Corinthians olhando para frente, ficaremos sempre refém do passado. E o passado é importante para a gente entender o presente. Mas também é importante dar sequência no trabalho, que iremos realizar com uma gestão transparente que vai trazer benefícios para o Corinthians", afirmou, em coletiva no Parque São Jorge.

Stabile ainda revelou que a situação financeira do Corinthians é mais grave do que se parece. O interino afirmou que o clube não tem dinheiro no caixa. Armando Mendonça, vice-presidente, ressaltou que o clube corre risco de ficar de fora do Profut (Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro).

"Primeiro a gente começa pela questão financeira. Os pontos principais são o financeiro, o jurídico e administração, que nós temos que correr para poder entender o que está acontecendo e estamos trabalhando para isso. O que nós queremos falar sobre a questão da terra arrasada. A gente precisa pagar alguma coisa hoje e não tem dinheiro. Eu fui lá no caixa e perguntei: 'onde está o dinheiro'? Não tem. Temos que correr atrás para conseguir", disse o presidente.

"Nossa situação financeira é muito delicada. Uma situação que é muito grave. As pessoas precisam saber. Nós corremos o risco de sair do profut. Isso é uma preocupação que nós não sabíamos, tomamos conhecimento hoje pela manhã. Nós precisamos da união de todos, da compreensão de todos. Esses milhões que foram noticiados, infelizmente nós não encontramos no caixa", destacou Mendonça.

Novo presidente

Osmar Stabile assumiu interinamente a presidência do Corinthians após a aprovação do impeachment de Augusto Melo, na última segunda-feira, em votação realizada pelo Conselho Deliberativo do clube.

Stabile era vice-presidente na gestão de Augusto Melo. Armando Mendonça, também vice do presidente destituído, segue no cargo ao lado do novo mandatário.

Osmar continuará no cargo até a divulgação do resultado final da Assembleia Geral, que é a última instância do processo de impeachment, com a participação dos associados do clube. Se os sócios endossarem que Augusto Melo deve deixar o cargo, Stabile permanecerá à frente do clube.

A data Assembleia ainda será definida por Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo.