Só o pênalti? Comentaristas debatem erros do Palmeiras contra o Flamengo

O pênalti perdido por Piquerez, basicamente, explica a derrota do Palmeiras para o Flamengo, opinaram Danilo Lavieri e Flavio Latif na Live do Palmeiras.

Para os comentaristas, o Palmeiras teve um bom início de jogo diante dos rubro-negros, que seria confirmado caso a penalidade máxima fosse convertida.

Lavieri: Se o pênalti entra, seria uma vitória tranquila

É mais simples do que parece. Se o Palmeiras tivesse feito o gol de pênalti, o jogo teria sido completamente diferente. O Palmeiras teria que se expor e o plano de jogo do Palmeiras teria sido perfeito. [...] O Palmeiras perdeu a chance que tinha de sair na frente. Se faz o pênalti, seria provavelmente uma vitória mais tranquila do Palmeiras, explorando o contra-ataque e jogando pelas laterais.

Danilo Lavieri

Latif: Pênalti acabou com o mental do Palmeiras