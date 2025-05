São Paulo vence o Atlético-GO e assume a liderança do Brasileirão sub-17

O São Paulo venceu o Atlético-GO por 4 a 0 nesta terça-feira, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Brenno, Renan, Calci e Angelo anotaram os gols no CFA Laudo Natel, em Cotia.

Com a vitória, o São Paulo chega aos sete pontos e assume a liderança da competição. Já o Atlético-GO segue com apenas um ponto e cai para a 18ª posição.

O São Paulo volta a campo às 19h (de Brasília) da próxima terça-feira, quando encara o Fluminense, no Estádio Moça Bonita, pela quarta rodada do Brasileiro. No dia seguinte, às 15h, o Atlético-GO enfrenta o Fortaleza, no CT Ribamar Bezerra.

O jogo

O São Paulo abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Brenno aproveitou passe em profundidade de Calci e finalizou para colocar o time da casa em vantagem.

Aos 24 minutos, o zagueiro Pablo se arriscou no ataque e acertou um cruzamento para Renan, que estava dentro da pequena área e marcou de cabeça.

Logo aos 12 minutos do segundo tempo, Brenno aproveitou erro na saída de bola do Atlético-GO e finalizou para o gol. Após rebote do goleiro João Henrique, Calci anotou o terceiro do São Paulo. Angelo encerrou a goleada aos 25 minutos, em cobrança de pênalti.