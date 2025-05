São Paulo 'tira o pé', mas supera Talleres e fica entre melhores campanhas da Libertadores

O São Paulo confirmou a liderança do Grupo D da Libertadores, ao vencer o Talleres por 2 a 1, nesta terça-feira. A vitória, que foi a primeira do time no MorumBis nesta edição do torneio, garante a equipe tricolor entre as melhores campanhas da fase de grupos, com 14 pontos.

A partida tinha mais importância para os argentinos, que buscavam manter a terceira posição no grupo e uma vaga na Sul-Americana, mas perderam a posição, para o Alianza Lima, com a derrota. Já o São Paulo preservou jogadores e lidou com desfalques. Em campo, a equipe preferiu ser cautelosa e aproveitou o nervosismo do adversário para criar suas chances.

Agora, o São Paulo se volta totalmente ao Campeonato Brasileiro, no qual precisa aproveitar próximos dois compromissos para não ficar em posição incômoda na tabela durante a parada do Mundial de Clubes. O time visita o Bahia, no sábado, e, após a Data Fifa, recebe o Bahia, dia 12 de junho.

O técnico Luis Zubeldía mandou a campo um time com laterais dobrados na esquerda, com Enzo e Wendell, e o garoto Matheus Alves como titular. Isso não chegou a ser determinante na característica da equipe, que manteve avanços pelos lados. Contudo, houve certo desequilíbrio, com o time 'torto' para o lado esquerdo, com os dois laterais e apoio de Lucas Ferreira.

Mesmo com mais volume de jogo com a bola rolando, foi em falta cobrada (pelo lado direito) que o São Paulo saiu na frente. Bobadilla cobrou levantando para a área do Talleres, e Sabino desviou o cabeceio de André Silva para marcar. Somente então os argentinos tentaram sair de fato para o jogo.

Na crescente do time visitante, a equipe passou a ocupar mais o campo ofensivo. Também em bola parada, o Talleres iniciou jogada para Depietri chutar mascado. A bola sobrou para Girotti. O centroavante estava livre e teve apenas o trabalho de tirar de Rafael para empatar.

O retorno do intervalo pressionou o Talleres. Os jogadores receberam a informação de que o Alianza Lima vencia o Libertad. Eles precisavam, então, buscar uma virada sobre o São Paulo.

A reação à pressão do Talleres veio com mudanças de Zubeldía. Ryan Francisco, Henrique Carmo e Luciano entraram para tentar aproveitar espaços concedidos pelos argentinos.

Quase deu certo. Em contra-ataque, Luciano roubou na intermediária e tabelou com Ryan Francisco. O garoto saiu cara a cara com o goleiro Burrai, tentou o drible, mas foi desarmado pelo arqueiro.

Henrique também mostrou ímpeto em campo. Ele criou boa chance, passando por dois marcadores, mas finalizou para fora, por cima do gol. Luciano também levou perigo, com chute de fora da área.

Apesar das chances são-paulinas, o Talleres foi quem mais tentou pressionar nos minutos finais. O técnico interino Mariano Levisman trocou um zagueiro por atacante e insistiu em levantamentos na área do São Paulo.

Os são-paulinos já sofriam de exaustão e indicavam que não teriam mais ações ofensivas. Quem estava há menos tempo em campo, porém, deu conta. Desta vez, Ryan Francisco serviu para Luciano. O camisa 10 soltou uma bomba no ângulo de Burrai e colocou o São Paulo na frente novamente. O clima esquentou com discussões entre jogadores. A pilha se sobrepôs ao futebol nos últimos lances.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 TALLERES

SÃO PAULO - Rafael, Ferraresi, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Pablo Maia e Matheus Alves (Henrique Carmo); Lucas Ferreira (Ryan Francisco), Wendell e André Silva (Luciano). Técnico: Luis Zubeldía.

TALLERES - Javier Burrai; Augusto Schott, Juan Portillo, Santiago Fernández (Nahuel Bustos) e Miguel Navarro; Juan Portilla (Marcos Portillo) e Matías Galarza Fonda (Ulises Ortegoza); Valentín Depietri, Rubén Botta (Emanuel Reynoso) e Matías Alejandro Galarza (Rick); Federico Girotti. Técnico: Mariano Levisman (interino).

GOLS - Sabino, aos 26, e Fererico Girotti, aos 39 minutos do primeiro tempo; e Luciano aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sabino e Luciano (São Paulo) e Miguel Navarro, Fererico Girotti e Marcos Portillo(Talleres).

ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).

PÚBLICO - 35.102 pagantes.

RENDA - R$ 2.181.670,00.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).