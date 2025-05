São Paulo encerra fase de grupos da Libertadores na mira de 2ª melhor campanha

O São Paulo recebe o Talleres, nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no MorumBis. Já classificada, a equipe tricolor mira a segunda melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores, atrás do Palmeiras, que garantiu o melhor aproveitamento.

O time de Luis Zubeldía precisa de apenas um empate para ter o primeiro lugar do Grupo D. Para ficar com a segunda melhor campanha, porém, além da vitória, é preciso secar Central Córdoba e River Plate, que também chegam à última fase com 11 pontos.

No caso de os três vencerem, fica com a segunda melhor campanha aquele que tiver o melhor saldo de gols. Por enquanto, o tetracampeão River Plate tem o melhor desempenho, com seis, contra cinco do São Paulo e três do Central Córdoba.

O São Paulo pena no Campeonato Brasileiro, em que venceu apenas dois, fez somente oito gols e já levou nove em 10 partidas. Na Libertadores, contudo, o desempenho é outro. Em cinco compromissos, são três vitórias, oito gols marcados e apenas três sofridos.

Além disso, o time defende a maior série invicta em sua história no torneio. São 14 jogos sem perder. O último algoz foi justamente o Talleres, que venceu por 2 a 1, em 4 de abril de 2023.

"Creio que a torcida entende o momento, hoje perdemos, e nos vaiam, mas creio que entendem o momento que atravessamos. Todos se esforçam para estar acima nos campeonatos. Estamos entregando ao máximo", comentou o auxiliar Max Cuberas, após a derrota para o Mirassol pelo Brasileirão.

Entretanto, o torcedor não separa as competições para medir seu contentamento. Na tarde de segunda-feira, apenas 23 mil ingressos haviam sido vendidos para a partida. A tradicional recepção com sinalizadores no portal principal do MorumBis não vai acontecer, conforme anunciou a Independente, organizada do clube, como forma de protesto pelos maus resultados no Brasileirão.

Entre os desfalques, as novidades são Alisson e Oscar. O volante está suspenso por ter sido expulso na última partida, enquanto o meia acabou substituído no jogo de sábado por causa de dores na região posterior da coxa esquerda. Ele não teve lesão detectada, mas será desfalque.

O garoto Henrique Carmo, de 18 anos, voltou a estar disponível. Ele foi titular no Paulistão Sub-20 no fim de semana e deve ser relacionado, já que Lucca ainda se recupera de entorse no tornozelo direito.

O Talleres já é diferente da equipe que o São Paulo encarou no primeiro duelo desta fase. O clube demitiu Alexander Medina. O argentino Diego Cocca é esperado em definitivo, mas o time ainda é comandado interinamente por Mariano Levisman.

Mesmo sem chances de classificar, o Talleres tem outro propósito no jogo desta terça-feira. O time briga com o Alianza Lima pelo terceiro lugar do grupo, que garante uma vaga na repescagem da Sul-Americana.

Tanto argentinos quanto peruanos têm quatro pontos. O Talleres começa com vantagem, com saldo de menos dois gols, enquanto o Alianza tem menos quatro. A equipe liderada por Hernán Barcos encara o Libertad no mesmo horário da partida do MorumBis.

Depois da Libertadores, o foco do São Paulo será totalmente no Brasileirão, pelo qual enfrenta Bahia, em Salvador, e Vasco, no MorumBis. Os dois jogos serão determinantes para que o time se afaste do Z-4 e fique confortável durante a parada do Mundial de Clubes.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X TALLERES

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Bobadilla, Pablo Maia e Luciano; Lucas Ferreira, Cédric Soares e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

TALLERES - Guido Herrera; Augusto Schott, Juan Portillo, Blas Cáceres e Miguel Navarro; Juan Portilla e Matías Galarza; Valentín De Pietri, Rubén Botta e Rick; Federico Girotti. Técnico: Mariano Levisman.

ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).

HORÁRIO - 19h (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.