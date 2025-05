Santos x Red Bull Leipzig: veja informações e prováveis escalações do amistoso

Nesta quarta-feira, o Santos tem um amistoso contra o Red Bull Leipzig, da Alemanha. A bola rola no gramado do Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 19 horas (de Brasília).

O Peixe vive um momento conturbado na temporada, mas está animado após bater o Vitória por 1 a 0, fora de casa, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time está em 18º lugar, com oito pontos.

Neymar deve jogar em Bragança. O meia-atacante, que se recuperou recentemente de uma lesão muscular, está sendo inserido aos poucos nas partidas do Santos. Ele ganhou minutos no empate de 0 a 0 com o CRB e no triunfo sobre o Vitória.

O técnico Cleber Xavier, contudo, não conta com o lateral direito Aderlan (dores na coxa direita), os volantes João Schmidt (lesão na coxa esquerda) e Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda) e o atacante Soteldo (lesão na coxa esquerda).

O Santos vê com bons olhos a partida e nem sequer cogitou mudar a data do embate. Na visão da diretoria, é uma ótima oportunidade de atingir as metas de internacionalização da marca.

"Este amistoso representa uma grande oportunidade de projetarmos ainda mais a imagem do Santos no cenário internacional, ao mesmo tempo em que valorizamos nossos patrocinadores. Desde o início da gestão, traçamos estratégias voltadas para ampliar a visibilidade global do clube e criar novas fontes de receita. A presença de Neymar Jr. colabora ainda mais para este movimento e abre portas para iniciativas extracampo que fortalecem a nossa marca" disse o presidente Marcelo Teixeira.

Do outro lado, o Red Bull Leipzig encerrou a temporada na sétima colocação do Campeonato Alemão. Em 34 rodadas, foram 13 vitórias, 12 gols e nove derrotas.

"Todos os jogadores da turnê terão alguns minutos. Levaremos o jogo a sério e queremos causar uma impressão positiva, tanto dentro quanto fora de campo. Estamos, em última análise, representando o futebol alemão aqui no Brasil. É importante para mim que joguemos com paixão e aproveitemos o jogo contra o Santos", comentou Zsolt L?w, treinador interino do time alemão.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X RB LEIPZIG

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)



Data: 28 de maio de 2025, quarta-feira



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: não divulgado



Assistentes: não divulgado



VAR: não divulgado

SANTOS: João Paulo, JP Chermont, Luisão, Zé Ivaldo (Basso) e Escobar; Gabriel Bontempo, Hyan e Neymar; Thaciano, Matheus Xavier e Tiquinho Soares



Técnico: Cleber Xavier

RB LEIPZIG: Gulácsi; Geertruida, Seiwald, Bitshiabu, David Raum; Vermeeren, Kampl, Ridle Baku; Xavi Simons, Gomis e Antonio Nusa.



Técnico: Zsolt L?w