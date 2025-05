Samir Xaud torce para quem? Presidente da CBF já 'entregou' time em podcast

Novo presidente da CBF, Samir Xaud já entregou o seu time de coração durante participação em um podcast no ano passado. O dirigente é torcedor do São Paulo.

O que aconteceu

A revelação foi feita por ele mesmo em maio de 2024, no podcast "Podfalar". Na época, Samir ainda era dirigente da Federação Roraimense de Futebol (FRF). A entidade é presidida por seu pai, Zeca Xaud, desde 1983.

A entrevista rolava durante São Paulo x Fluminense, pela sexta rodada do Brasileirão 2024. "O São Paulo venceu de virada, p...", comentou Samir ao ver o resultado final do jogo: 2 a 1 para o Tricolor paulista.

Na sequência, o apresentador do programa, flamenguista, chama Samir de pé frio. Ele conta que os dois foram juntos ao Maracanã para assistir ao primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2023, vencido pelo São Paulo.

"Toca no Calleri que é gol", brincou Xaud, referindo-se ao atacante que marcou o gol do São Paulo no jogo de ida. Na volta, no Morumbis, os times empataram por 1 a 1 e o Tricolor ficou com o título do torneio. "Foi bom demais", emendou o agora presidente da CBF.

O tal trecho em que o Samir fala da vitória do São Paulo em cima do Fluminense.

O nome do podcast é PodFalar Roraima e nele foi dito de tudo um pouco: elogios ao Ednaldo, história com o Romário e até uma lista de talaricos.

Link da íntegra: https://t.co/iOpOWroWpv

Candidato único, Samir Xaud foi eleito presidente da CBF no domingo. A eleição aconteceu diante da presença de 46 eleitores, sendo 26 federações e 20 clubes — sendo 10 da Série A e 10 da Série B. O mandato dele vai até maio de 2029.