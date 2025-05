Rival do Santos, RB Leipzig visita Museu do Futebol com youtubers

De passagem no Brasil, o RB Leipzig está apreciando alguns pontos de São Paulo e região. Os alemães, que farão um amistoso contra o Santos nesta quarta, visitaram o Museu do Futebol, localizado no Estádio do Pacaembu, no último sábado.

Foto: Divulgação

Além disso, nesta segunda-feira, o elenco do RB Leipzig esteve presente em Bragança Paulista, para acompanhar a vitória do RB Bragantino por 1 a 0 sobre o Juventude, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Red Bull Bragantino (@redbullbragantino)

Amistoso contra o Santos

O principal compromisso dos alemães no Brasil é o amistoso contra o Santos. Enquanto o Leipzig já terminou sua temporada europeia, o Peixe irá aproveitar a partida para continuar com ritmo de jogo, já que neste meio de semana jogam as equipes presentes na Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, competições que o Alvinegro Praiano não participa nesta temporada.

O amistoso entre as equipes será no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, às 19h (de Brasília).