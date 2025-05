Rio de Janeiro sediará pela primeira vez o Mundial de Tênis de Mesa, em 2029

Nesta terça-feira, durante a Assembleia Geral da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), realizada em Doha, no Catar, o Rio de Janeiro foi anunciado como sede do Campeonato Mundial da modalidade em 2029, pela primeira vez na história.

A capital fluminense superou Berlim, na Alemanha, San José, nos Estados Unidos, e uma cidade indefinida, na China, para sediar, pela primeira vez nas Américas, a competição. O Rio de Janeiro liderou as três rodadas de votação, garantindo a vitória na última delas ao superar a candidatura chinesa por 131 votos a 68.

O MUNDIAL É NOSSO! ????? Em 2029, nos vemos no Rio para o primeiro Mundial de Tênis de Mesa da América Latina ?? ???????????????????????????? ? ITTF pic.twitter.com/EvsxI4CpES ? CBTM (@CBTM_TM) May 27, 2025

A delegação brasileira na eleição foi composta por Vilmar Schindler, presidente da CBTM, Alaor Azevedo, assessor especial da CBTM e vice-presidente da ITTF, Edimilson Pinheiro, consultor técnico, Taísa Belli, presidente do Comitê Científico da ITTF, e Paulo Roberto Conde, responsável pela Comunicação da CBTM.

Realizada na segunda-feira, a apresentação à Assembleia Geral da ITTF durou aproximadamente 12 minutos e proporcionou aos votantes uma verdadeira imersão na cultura carioca, incluindo depoimentos do prefeito do Rio, Eduardo Paes, do presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco La Porta, e do atual vice-campeão do torneio, Hugo Calderano.

"Realizaremos o maior Campeonato Mundial de todos os tempos. O Brasil tem desbravado fronteiras no tênis de mesa, graças a um trabalho muito sério da CBTM, dos treinadores, dos atletas e de toda a comunidade do esporte no país. O Rio estará de braços abertos para receber o mundo mais uma vez", afirmou Vilmar Schindler.

Alaor Azevedo concluiu. "Pela primeira vez, o Campeonato Mundial de tênis de mesa virá para as Américas. E tinha que ser para a Cidade Maravilhosa, para a nossa capital olímpica. Faremos um campeonato inesquecível".