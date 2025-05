R$ 105 mi depois, volta triunfal de Neymar não decola | podcast Neymar #6

Com custo mínimo para o Santos de R$ 105 milhões por cinco meses de contrato, a volta de Neymar Jr. ao Brasil não se tornou o conto de fadas esperado.

Com mais dois jogos previstos antes do fim do vínculo, o clube e o atacante lidam com a eliminação da Copa do Brasil e a incerteza sobre o futuro da parceria.

"A Última Dança", sexto e último episódio de "Neymar", podcast original UOL Prime, aborda detalhes da volta milionária do jogador e deixa a pergunta: ainda é possível acreditar que o atacante voltará ao alto nível?

O podcast tem seis episódios, todos disponíveis no canal de YouTube do UOL Prime e nas plataformas de podcasts (Spotify, Apple Podcasts e Deezer).

Os cincos primeiros episódios também estão no YouTube de UOL Esporte e, a partir de quarta-feira (28), toda a série estará nesse canal.

Neymar Jr. foi apresentado com pompa na Vila Belmiro em 31 de janeiro.

O Santos não escondeu que a estratégia para bancar o atacante dependeria de um plano de marketing, mas os moldes do negócio só foram revelados no último dia 15 de maio, pelo UOL.

Os R$ 105 milhões investidos no atacante trouxeram pouco retorno em campo nesses cinco meses.

Neymar Jr. seguiu um roteiro familiar nos últimos anos e jogou pouco mais de 650 minutos -cerca de sete jogos completos.

Ele desfalcou o time na derrota para o Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista e entrou no meio da segunda etapa na eliminação na Copa do Brasil diante do CRB.

Fora dos gramados o retorno existe, mas é discutível. O Santos informa ter aumentado suas receitas de patrocínio em cerca de R$ 66 milhões.

O clube diz que também espera um aumento de faturamento de até R$ 20 milhões neste ano com o programa de sócio-torcedor.

A meta, entretanto, é alta. A NR Sports, empresa de Neymar pai, tem direito a 75% da das novas receitas de marketing trazidas pela parceria e a um mínimo garantido de R$ 85 milhões.

Para pagar a operação Neymar sem mexer nos próprios cofres, o Santos precisaria aumentar seu faturamento em cerca de R$ 140 milhões no primeiro semestre de 2025.

Neymar reage aos gritos da torcida do CRB após eliminação do Santos na Copa do Brasil Imagem: Itawi Albuquerque/AGIF

Mas Neymar fica?

Os próximos passos estão indefinidos. A diretoria se surpreendeu com a postura de Neymar Jr. após a eliminação contra o CRB na última quinta-feira.

Questionado sobre a renovação com o Santos, o jogador respondeu secamente. "Não. Não sei ainda."

Até o começo de maio, o clima na cúpula era de otimismo e quase certeza de um novo contrato.

Os maus resultados e os questionamentos à gestão do presidente Marcelo Teixeira parecem mudar o clima.

Neymar Jr. tem mais dois jogos oficiais até o fim do contrato: contra o Botafogo, dia 1º de junho, e contra o Fortaleza, no dia 12.

Antes deles, o atacante jogará um amistoso contra o RB Leipzig.

Cinco meses e R$ 105 milhões depois, as mesmas perguntas pairam sobre Neymar Jr.: ele deixará o Santos no segundo semestre ou tentará escrever mais um capítulo da sua história no clube?

Qual é seu impacto nas finanças da equipe? Ele ainda consegue se manter saudável e estar em campo com frequência?

E a seleção? Ele ficou fora da primeira lista do técnico Carlo Ancelotti.

São mais 270 minutos para tentar responder a essas questões.

Neymar foi um dos famosos que fez propagandas da Blaze Imagem: Reprodução/Twitter/@bruninhaonfire1

União Neymar-Blaze

Outra interrogação sobre o jogador abordada no último episódio do podcast é a relação dele com a Blaze, site de apostas e um dos seus principais parceiros comerciais.

Neymar Jr. foi citado várias vezes e convocado a dar explicações no inquérito da Polícia Civil sobre a bet.

A Blaze tornou-se alvo de investigação da Polícia Civil em São Paulo entre 2023 e 2024, por crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.

As autoridades não conseguiam saber quem eram os donos da plataforma, sediada em Curaçao.

A relação da família Neymar com a empresa começou no Natal de 2022, quando eles assinaram um contrato de quatro anos para que o jogador se tornasse embaixador do site de jogos e apostas Blaze.

O acordo previa pagamento de US$ 15 milhões por ano pela Blaze à NR Sports. A reportagem teve acesso a esse documento em 2023 —desde então, ele foi renovado, e os valores, aumentados.

Em abril do mesmo ano, Neymar pai levou à Blaze o então presidente do Santos, Andres Rueda. A casa de apostas se tornou patrocinadora master do clube, pagando R$ 45 milhões por dois anos.

Neymar pai recebeu R$ 4,5 milhões pela intermediação do negócio.

Em agosto, Rueda foi convocado a explicar o negócio na CPI das Pirâmides, na Câmara dos Deputados, e relatou os pagamentos a Neymar pai e sua atuação na intermediação.

O relatório final da CPI não encontrou indícios de pirâmide no funcionamento da Blaze.

Neymar e Bruna Biancardi Imagem: Reprodução/Instagram

Polícia ouviu Biancardi e mandou perguntas a Neymar

Em pouco tempo de operação no Brasil, a Blaze foi centro de polêmicas.

Usuários entraram com reclamações e processos judiciais relatando dificuldades para resgatar seus ganhos e falta de transparência.

Na primeira fase da investigação, consumidores que haviam perdido dinheiro na plataforma disseram aos policiais que decidiram utilizá-la após verem propagandas com Neymar e outros influenciadores.

A polícia passou então a ouvir influenciadores que divulgavam a Blaze. Dentre eles, estava Bruna Biancardi, namorada de Neymar, que também fazia propaganda da plataforma.

Quem falou em nome de Bruna foi a irmã dela, Bianca, identificada na investigação como responsável pela parte financeira do trabalho da irmã.

Em um depoimento prestado em 10 de agosto de 2023, Bianca conta sobre uma reunião entre amigos na casa de Neymar em Mangaratiba, Rio.

Segundo ela, no encontro, o influenciador Jon Vlogs —um dos principais embaixadores da Blaze- apresentou a plataforma a outras personalidades da internet.

Em setembro a polícia enviou uma carta a Mangaratiba, chamando Neymar para depor na condição de testemunha.

O documento continha 21 perguntas, entre elas quem representou a Blaze nas negociações com Neymar, quanto ele havia recebido, qual a conta bancária de origem dos pagamentos e se ele saberia nomear os donos.

O atacante não respondeu.

Em dezembro de 2023 foi promulgada a lei 14.790, regulamentando o mercado de apostas e tornando a atividade lícita. Nos meses seguintes, a Blaze atendeu aos requisitos do Ministério da Fazenda e se regularizou.

A investigação perdeu o sentido.

Mais de R$ 100 milhões que tinham sido apreendidos da Blaze pela polícia foram devolvidos. No final de julho de 2024, o Ministério Público pediu o arquivamento.

Neymar continua como principal embaixador da Blaze no mundo.