Presidente interino do Corinthians banca permanência de Fabinho Soldado após saída de Augusto Melo

Osmar Stabile concedeu na tarde desta terça-feira, no Parque São Jorge, sua primeira entrevista coletiva como presidente interino do Corinthians. O novo mandatário bancou a permanência de Fabinho Soldado como executivo de futebol do clube.

Stabile destacou que dará respaldo ao executivo de futebol do Timão e à comissão técnica de Dorival Júnior. Por conta do duelo pela Sul-Americana contra o Huracán, que acontece na noite desta terça, o novo mandatário não conseguiu conversar com o treinador corintiano.

"Tomei posse não faz nem 24 horas. Com o passar dos dias, todas as decisões sobre a nova diretoria serão anunciadas. Temos uma partida importante na noite de hoje. Já conversei com o Fabinho Soldado, passando a mensagem de tranquilidade para desempenhar suas funções. A comissão técnica terá todo o meu apoio e do meu vice-presidente Armando Mendonça", afirmou Stabile.

"Ainda não tive oportunidade de conversar com o técnico, mas passei as mensagens para o Fabinho Soldado. Ele estava ocupado com os afazeres dele, evidentemente. Não pude conversar ainda com ele, mas vou conversar ainda hoje", disse.

Stabile ainda garantiu que conversará com Fabinho Soldado sobre o planejamento de futebol e movimentações do Corinthians no mercado.

"Respeito ao Dorival Júnior e a Fabinho Soldado. Nós vamos aguardar o retorno deles. Vamos conversar sim, ver quais as difculdades que estão encontrando. O futebol é muito dinâmico. Vamos falar em planejamento de curtíssimo prazo, curto médio e longo prazo. Nós queremos saber como estão estes planejamentos para sabermos o que faremos no futuro. Quero deixar claro que todo o departamento técnico e a diretoria de futebol continuam da mesma forma que estão", ressaltou.

Com exceção de Fabinho Soldado, todos os diretores estatuários da gestão de Augusto Melo foram derrubados. Por ser um profissional remunerado, o executivo de futebol segue no cargo.

Novo presidente

Osmar Stabile assumiu interinamente a presidência do Corinthians após a aprovação do impeachment de Augusto Melo, na última segunda-feira, em votação realizada pelo Conselho Deliberativo do clube.

Stabile era vice-presidente na gestão de Augusto Melo. Armando Mendonça, também vice do presidente destituído, segue no cargo ao lado do novo mandatário.

Osmar continuará no cargo até a divulgação do resultado final da Assembleia Geral, que é a última instância do processo de impeachment, com a participação dos associados do clube. Se os sócios endossarem que Augusto Melo deve deixar o cargo, Stabile permanecerá à frente do clube.

A data Assembleia ainda será definida por Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo.