Poirier vs Holloway: Charles do Bronx aponta favorito em duelo pelo cinturão BMF

Com o aguardado duelo entre Dustin Poirier e Max Holloway marcado para o UFC 318, no dia 19 de julho, pelo cinturão BMF (Baddest Motherf*** ou, traduzindo, "lutador mais durão"), o ex-campeão peso-leve (70 kg) Charles 'do Bronx' compartilhou sua análise sobre o confronto. Em entrevista recente ao canal 'Full Violence', o brasileiro - que já encarou ambos dentro do octógono - destacou pontos fortes dos dois lados, mas apontou um leve favoritismo para o 'Diamante'.

Segundo o paulista, o estilo técnico e a bagagem de Poirier podem ser trunfos decisivos, especialmente em uma noite marcada por despedida. Aos 36 anos, o veterano anunciou que a luta contra o havaiano será a última de sua trajetória no MMA, independentemente do desfecho.

"O Holloway é um cara que se movimenta muito, tem boa esquiva. Mas o Dustin Poirier merece todo o respeito. Para mim, de todos os que enfrentei, ele é quem tem o boxe mais afiado. Luta com consciência, tem mãos muito pesadas. Ele sabe jogar o jogo. E vai lutar praticamente em casa, então acredito que ele leva a melhor", afirmou Charles.

Trilogia

Esta será a terceira vez que os dois se encontram no cage. No primeiro embate, em 2012, o então novato Holloway foi finalizado com um triângulo de braço. Sete anos depois, em 2019, os dois protagonizaram uma batalha eletrizante de cinco rounds, com vitória de Poirier por decisão unânime. Agora, com o cinturão simbólico em disputa e o anúncio de aposentadoria no ar, o duelo promete fortes emoções. O vencedor sai com o título BMF - atualmente nas mãos do havaiano.

