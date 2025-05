Pedro Martins pede demissão e Santos procura novo CEO

Pedro Martins não é mais CEO do Santos. O dirigente pediu demissão nesta terça-feira.

O profissional foi avisado na semana passada que não ficaria mais responsável pelo futebol. A ideia do presidente Marcelo Teixeira era realocá-lo para a parte administrativa. Pedro Martins, contudo, não gostou e decidiu pedir as contas.

A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Pedro Martins foi contratado pelo Santos no final de 2024. A sua primeira missão foi contratar um técnico para a equipe. A escolha foi Pedro Caixinha. Depois, o CEO foi responsável por montar o elenco para a temporada.

Em abril, após a demissão do comandante português, o dirigente deu fortes declarações. Ele considerou a saída de Caixinha um "passo atrás" e afirmou que o "saudosismo vai matar" o Alvinegro Praiano.

Pouco mais de um mês depois, portanto, Pedro Martins deixa o Santos. A equipe paulista atravessa um momento conturbado, com a queda ainda na terceira fase da Copa do Brasil. No Brasileirão, o time está em 18º, com oito pontos em 10 rodadas.

Agora, a diretoria do Peixe busca um novo CEO para a sequência da temporada.

O clube volta a campo nesta quarta-feira para um amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha. A bola rola às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista (SP). Depois, o Alvinegro Praiano encara o Botafogo no domingo (01), às 16h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.