Papa Leão 14 ganha camisa do Napoli e despista sobre time do coração

O papa Leão 14 recebeu hoje, em audiência privada, a delegação do Napoli, que se sagrou campeão italiano na última sexta-feira, em uma disputa acirrada com a Inter de Milão. Torcedor do Chicago White Sox nos Estados Unidos e fã de tênis, ele não quis revelar qual o seu time do coração na Itália.

Jogadores e integrantes da comissão técnica da equipe napolitana ficaram alojados no Salão Clementina, dentro do Palácio Apostólico. Ao entrar para recepcionar os convidados, houve um pequeno atraso nos aplausos. Bem-humorado, o papa aproveitou a situação para falar sobre o mistério que cerca seu clube preferido na Itália.

"Talvez eles [jogadores] não quisessem aplaudir porque na mídia dizem que eu sou torcedor da Roma." Na sequência, ele saiu pela tangente. "Isso é o que a imprensa diz. Nem tudo o que você lê na imprensa é verdade", declarou.

No encontro, o presidente do Napoli, Aurélio De Laurentis, o presenteou com uma camisa 10 do clube que trazia o seu nome. Além disso, a peça ainda contou com a assinatura de todos os jogadores do elenco. "Agora você é um camisa 10", disse o dirigente.

Na conversa, Leão 14 comentou sobre a importância social do futebol na Itália e exaltou os convidados pelo título. "Sabemos a popularidade do futebol na Itália e em praticamente todo o mundo. Nesse sentido, o valor social de uma conquista como essa, é um exemplo de uma equipe que trabalha em conjunto, na qual os talentos individuais são sacrificados pelo bem comum."

Por fim, ele fez um alerta. "Quando o esporte se torna um negócio, corre o risco de perder os valores que o tornam educativo. Os dirigentes precisam prestar muita atenção à qualidade moral da experiência esportiva em nível competitivo, porque isso tem impacto no crescimento humano dos jovens", disse.