Papa Leão 14 recebe time campeão italiano Napoli

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão 14 deu as boas-vindas ao recém-coroado campeão da Série A da Itália, o Napoli, no Vaticano, nesta terça-feira, brincando sobre sua própria fidelidade ao futebol.

O Napoli conquistou seu quarto "Scudetto" na sexta-feira com uma vitória em casa por 2 x 0 sobre o Cagliari, superando a Inter de Milão por um ponto em um final de temporada de roer as unhas.

A equipe, capitaneada pelo jogador da seleção italiana Giovanni Di Lorenzo, chegou para a audiência papal um dia depois de um desfile triunfante de ônibus aberto pelo centro de Nápoles.

"A imprensa diz que sou um torcedor da Roma, mas vocês são bem-vindos! Isso é o que a imprensa diz. Nem tudo que você lê na imprensa é verdade", declarou o papa, de acordo com uma transcrição.

Leão, o primeiro papa dos Estados Unidos, acompanha e pratica esportes, incluindo tênis. Pessoas que o conhecem o descreveram para a mídia como um torcedor da Roma.

O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, deu a ele uma camisa azul do Napoli assinada pelos jogadores, com o número 10 e seu nome em italiano.

"Você é camisa 10, portanto é um grande atacante", disse De Laurentiis. Leão respondeu com uma risada e um simples "obrigado".

O técnico Antonio Conte, que De Laurentiis apresentou como "profundamente católico", se ajoelhou e beijou a mão do papa, antes de Leão lhe dizer que o tinha visto muitas vezes na TV.

Em um breve discurso, o pontífice enfatizou a importância do espírito de equipe e da colaboração, e o valor educacional do esporte, especialmente para os jovens.

A vitória vem "no final de uma longa jornada, onde o que mais importa não é uma façanha única ou o desempenho extraordinário de um campeão", disse ele.

"O campeonato é ganho pela equipe e, quando digo 'equipe', refiro-me aos jogadores, ao técnico com todo o elenco e ao clube", acrescentou.

Leão encerrou sua fala dando suas bênçãos aos jogadores e dirigentes do clube e dando os parabéns, também em nome de sua cozinheira pessoal.

"Ela é de Nápoles ... também gostaria de estar aqui, sra. Rosa, (ela é) uma grande fã", afirmou o papa.

