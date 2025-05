Palmeiras x Sporting Cristal: veja quantos ingressos foram vendidos para despedida de Estêvão do Allianz

O jogo entre Palmeiras e Sporting Cristal será, especialmente, marcante para Estêvão, que fará sua despedida do Allianz Parque. O clube alviverde colocou os ingressos à venda com preços populares e até a tarde desta terça-feira vendeu 27.300 entradas para o jogo, de acordo com a última parcial no site oficial do Verdão.

O duelo é válido pela sexta rodada da Libertadores e acontece nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Estêvão se despede do Palmeiras depois da Copa do Mundo de Clubes, que acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Após a disputa, ele se junta ao Chelsea, clube que o comprou ainda em junho de 2024. No Brasil, ele só tem mais os jogos contra o Sporting Cristal, no Allianz, e contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Ingressos de Palmeiras x Sporting Cristal terão preços populares; veja informações

O Palmeiras é o líder do Grupo G, com 15 pontos conquistados. O Verdão garantiu, portanto, com antecedência, uma vaga nas oitavas de final do torneio sul-americano, além da liderança da chave e geral. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira ainda quer terminar com 100% de aproveitamento.

A venda para o público geral começou na manhã desta terça-feira. Os valores dos ingressos para os torcedores que não são sócios Avanti custam entre R$ 50 (Gol Norte) e R$ 120 (Central Oeste).