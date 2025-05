Palmeiras x Sporting Cristal: saiba onde assistir ao jogo pela Libertadores

Com a classificação às oitavas de final garantida, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Sporting Cristal (PER), pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Onde assistir Palmeiras x Sporting Cristal?

O jogo entre Palmeiras e Sporting Cristal terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Paramount+ (streaming). O torcedor também pode acompanhar os lances da partida, em tempo real, aqui no site da Gazeta Esportiva.

Classificações de Palmeiras e Sporting Cristal na Libertadores

De um lado, o Palmeiras já está com vaga carimbada para as oitavas de final da Libertadores. O Verdão ocupa a liderança do Grupo G, com 15 pontos. Com 100% de aproveitamento, o time de Abel Ferreira também já garantiu o primeiro lugar geral da fase de grupos.

Enquanto isso, o Sporting Cristal vem de derrota por 1 a 0 contra o Cerro Porteño e briga pela última vaga no mata-mata ou pelo playoff da Sul-Americana. A equipe peruana ocupa o terceiro lugar, com quatro pontos. Já o Cerro aparece uma posição acima, com sete unidades somadas.