Palmeiras x Sporting Cristal-PER: informações e onde assistir ao jogo da última rodada da Libertadores

O Palmeiras fecha a fase de grupos da Libertadores nesta quarta-feira em duelo contra o Sporting Cristal-PER. A partida válida pela sexta rodada da primeira fase da competição acontece a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira entra em campo apenas para cumprir tabela já que é líder isolado do Grupo G, com 15 pontos. O Verdão, portanto, já está garantido nas oitavas de final e assegurou também, com antecedência, a melhor campanha geral. Agora, o clube tenta manter os 100% de aproveitamento.

Do outro lado, o Sporting Cristal é o terceiro colocado da chave, com três pontos. O clube peruano ainda tem chances remotas de classificação e, para avançar ao mata-mata, precisa vencer o Verdão e torcer pela derrota do Cerro Porteño que enfrenta o Bolívar, também na quarta-feira, no mesmo horário.

Para o duelo, o Palmeiras não deve contar com o meia-atacante Felipe Andersom, com edema na coxa direita. Além dele, o atacante Bruno Rodrigues, em transição física, também ainda não deve atuar. Por outro lado, Abel Ferreira terá o retorno dos volantes Aníbal Moreno e Richard Ríos, desfalques contra o Flamengo por problemas particulares e por suspensão, respectivamente.

Esse será o penúltimo jogo do Palmeiras antes da viagem aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Com isso, Abel e sua comissão pode mandar a campo uma equipe com modificações a fim de preservar alguns jogadores. Depois desse compromisso, o Verdão entra em campo no domingo para enfrentar o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentaram na estreia da Libertadores. Na oportunidade, o Verdão venceu o duelo por 3 a 2, no dia 3 de abril, no Estádio Nacional de Lima, no Peru. Estêvão, Piquerez e Richard Ríos anotaram os gols palmeirenses.

Despedida de Estêvão

A partida contra o Sporting Cristal marca a despedida de Estêvão do Allianz Parque. A joia palmeirense se juntará ao elenco do Chelsea depois da disputa do Mundial conforme acordado na negociação com os ingleses, que compraram o atacante em junho de 2024.

FICHA TÉCNICA:



PALMEIRAS X SPORTING CRISTAL-PER

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 28 de maio de 2025 (quarta-feira)



Hora: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilmar Roldan (COL)



Assistentes: Jhon Leon (COL) e David Fuentes (COL)



VAR: Leonard Mosquera (COL)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Vanderlan (Piquerez); Lucas Evangelista, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Paulinho e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira

SPORTING CRISTAL-PER: Diego Enriquez; Sosa, Romero, Chávez e Pasquini; Christofer Gonzáles, Martín Távara e Jesús Pretell; Cabellos, Cauteruccio e Fernando Pacheco



Técnico: Paulo Autori