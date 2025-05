Palmeiras vence o Bragantino de virada e fica a um ponto da liderança do Brasileirão sub-17

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino, de virada, por 2 a 1, na noite desta terça-feira, em duelo da segundo rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Derick e Juan Gabriel, de pênalti, fizeram para o Verdão, na Arena Barueri.

Com este resultado, a equipe alviverde chegou à segunda vitória consecutiva. Assim, as Crias da Academia alcançam os seis pontos, sobem para a quinta posição, e ficam a um de distância do líder São Paulo. O Bragantino, por sua vez, fica em segundo lugar, com os mesmos seis pontos.

As equipes voltam a campo pelo Brasileirão sub-17 na próxima semana. O Palmeiras vai até Curitiba, onde enfrenta o Athletico-PR, no CAT do Caju. A bola rola na quinta-feira, dia 4 de junho, às 15 horas (de Brasília). O Red Bull Bragantino, por sua vez, enfrenta o Corinthians, na quarta-feira, dia 3, no mesmo horário, no CT do Massa Bruta, em Atibaia (SP).

O jogo

O Palmeiras teve chance de sair com a vantagem no primeiro tempo, mas desperdiçou boas oportunidades em cabeceio de Vinícius e finalizações e cabeceio de Juan Francisco. O camisa 9 chegou a balançar a rede, mas o lance estava paralisado por uma falta de ataque. Ruan Yago chegou até a colocar uma bola na trave do Massa Bruta.

O Red Bull Bragantino deu trabalho e fez Luiz Fernando trabalhar, fazendo defesas importantes. abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. A equipe de Bragança Paulista avançou bem pela esquerda, Jacaré cruzou com liberdade na área e cruzou. Luiz Fernando espalmou, a bola rebateu em Luccas Ramon, que tinha Caíque na cola, e parou no fundo do gol.

As Crias da Academia chegaram ao empate aos 26 do segundo tempo. Lucas Gaúcho brigou pela bola na esquerda, Felipe recuperou de cabeça e ajeitou para Luis Pacheco. O volante tocou para Derick, que invadiu a área e soltou uma pancada no alto do gol de João Gabriel para deixar tudo igual.

Na sequência, aos 32, Felipe derrubou Davi Lucas na área e o árbitro marcou o pênalti. O próprio camisa 7 foi para a cobrança, bateu no canto esquerdo de Luis Fernando e viu o goleiro palmeirense fazer a defesa. Cerca de cinco minutos depois, Lucas Gabriel cruzou na área, a bola bateu na mão de Novais e a arbitragem assinalou a penalidade a favor do Verdão. Juan Gabriel bateu rasteiro no canto e virou o jogo para o Palmeiras.