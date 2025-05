Palmeiras possui 50% de aproveitamento em pênaltis nesta temporada

O Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo neste domingo, por 2 a 0, em pleno Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão teve a oportunidade de abrir o placar através de uma penalidade, mas Piquerez desperdiçou a cobrança.

Este foi, portanto, o quarto erro da equipe alviverde em oito penalidades batidas na temporada. Dessa forma, o clube soma 50% de aproveitamento no quesito.

Além do jogo contra o Rubro-Negro, o Palmeiras perdeu pênaltis em momentos decisivos. Estevão parou em Hugo Souza na fase inicial do Campeonato Paulista, enquanto Raphael Veiga teve sua penalidade defendida pelo goleiro do Corinthians na final do Estadual.

Já na partida contra o Ceará, pela Copa do Brasil, o camisa 41 viu Fernando Miguel defender sua penalidade. Porém, o goleiro deu rebote no pé de Estevão, que concluiu para o fundo das redes.

Por outro lado, Raphael Veiga acertou uma cobrança decisiva contra o São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista. Os outros três acertos alviverdes vieram nos pés de Piquerez (Sport e Sporting Cristal) e Flaco López (Sport).

Com oito marcações, o Verdão é o segundo clube da Série A com mais pênaltis a favor em 2025. Apenas o Internacional está acima, com 14.

Após a derrota no último compromisso, o Palmeiras volta aos gramados nesta quarta-feira, contra o Sporting Cristal (PER), pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.