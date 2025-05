Palmeiras fecha preparação para jogo de despedida de Estêvão do Allianz; veja provável escalação

O Palmeiras encerrou, nesta terça-feira, a preparação para o jogo contra o Sporting Cristal-PER, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. O técnico Abel Ferreira comandou um trabalho tático com objetivos específicos e um jogo em campo reduzido.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira deve seguir sem o meia-atacante Felipe Anderson. O camisa 7 se recupera de um edema na coxa direita, sofrido no duelo contra o Ceará, na última quinta-feira. Ele realizou atividades em separado no gramado sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance.

Além dele, o atacante Bruno Rodrigues, em transição física, também tende a ser ausência. Por outro lado, o Verdão tem os retornos de Richard Ríos e Aníbal Moreno. Ambos foram baixas no confronto contra o Flamengo, no domingo. O primeiro cumpria suspensão, enquanto o argentino foi ausência por conta de problemas pessoais.

Véspera de #MaiorCampeãoDoBrasil em noite de Copa e atividades iniciadas! ? pic.twitter.com/gtmCjH6pNg ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 27, 2025

O Palmeiras já garantiu, com antecedência a vaga nas oitavas de final da Libertadores. A equipe de Abel Ferreira tem 15 pontos em cinco rodadas e quer terminar a primeira fase com 100% de aproveitamento. Na última rodada, o Verdão garantiu a primeira colocação geral.

Com grande parte dos objetivos atingidos neste primeiro momento, a comissão técnica pode mandar a campo um time com mais mudanças.

Assim, uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Vanderlan (Piquerez); Lucas Evangelista, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Paulinho e Flaco López.

Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília),no Allianz Parque, em duelo que marca a despedida de Estêvão da casa palmeirense. A joia do clube se despede do Verdão depois da Copa do Mundo de Clubes.