Voto em Lula e golpe de 64: interino do Corinthians se explica por polêmica

Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, pediu desculpas por ter produzido um vídeo em 2019 exaltando o golpe da ditadura militar e manifestou seu apoio ao atual presidente do Brasil, reforçando que já votou em Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Já pedi desculpas àquelas pessoas que se sentiram prejudicadas, já disse que errei e estou aqui novamente para dizer que, hoje, o presidente da Republica é o Luis Inácio Lula da Silva e torço para que ele dê certo. Tenho empresa, dou vários empregos e gostaria que o Brasil desse certo com esse presidente. Torço por ele e já votei algumas vezes nele.

Eu já pedi as desculpas necessárias, não gostaria nem de falar desse assunto no Corinthians porque a artigo numero 1 do estatuto diz que não podemos falar nem de política nem de religião. O Corinthians não tem política nem religião. O que nós entendemos é que todos que estão aqui que pensam de uma ou outra forma é corintiano e está conosco, não tem problema nenhum.

Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians

O que aconteceu

Stabile falou hoje pela primeira vez como presidente interino do Corinthians após o afastamento de Augusto Melo. O Conselho Deliberativo do clube aprovou na noite de ontem o impeachment de Augusto por maioria simples.

Ele assumiu o cargo por ser o primeiro vice-presidente do clube, mas é temporário. O CD tem cinco dias para convocar uma assembleia geral de associados para votar o impeachment em última instância. Caso os associados decidam a favor do afastamento, o presidente do Conselho estabelecerá uma data para eleição indireta — esta apenas com a participação de conselheiros vitalícios e trienais. Enquanto isso, Stabile será o presidente em exercício.

Em 2019, Osmar produziu um vídeo exaltando o golpe militar de 1964 que foi reproduzido pelo Planalto. Na ocasião, ele, que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições, afirmou em nota ser "um patriota e entusiasta do contragolpe preventivo".

Stabile afirmou que errou, reforçou o pedido de desculpas e disse que já votou em Lula. Empresário da área metalúrgica, ele disse que torce para que o país "dê certo" com o atual presidente.