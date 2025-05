Neymar reage à vitória do Thunder sobre os Timberwolves na NBA

Nesta segunda-feira, o meia-atacante Neymar, do Santos, assistiu à vitória do Oklahoma City Tunder contra os Timberwolves, pelo jogo 4 da final da Conferência Oeste da NBA. O craque abriu sua casa para personalidades acompanharem ao jogo.

A ação "React com Neymar" foi realizada pela ESPN. Ao longo do evento, o camisa 10 conversou com os demais convidados e realizou alguns arremessos em uma tabela montada. O jogador de 33 anos entrou com o Troféu Larry O'Brien, entregue aos campeão da NBA.

Os convidados que participaram da iniciativa foram: o cantor Felipe Araújo, o jogador de vôlei Bruninho, o apresentador da ESPN Eduardo de Meneses, as influenciadoras Natália Guitler e Sofia Espanha, e o comediante Renato Albani.

Dentro de quadra, o Oklahoma City Tunder venceu o Minnesota Timberwolves por 128 a 126, no Target Center, em Minnesota, e se aproximou das finais da NBA. A equipe abriu 3 a 1 na série e está a uma vitória de se classificar para as decisões.

Pelo Santos, Neymar tem compromisso marcado para esta quarta-feira. O Peixe encara o RB Leizpig, da Alemanha, em amistoso que será realizado no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista.

Após um mês afastado por lesão, Neymar entrou em campo nos últimos dois jogos do Alvinegro Praiano. O meia-atacante participou da eliminação para o CRB, na Copa do Brasil, e do triunfo sobre o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.