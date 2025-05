Neymar é derrotado por torcedor do Santos em desafio de R$ 2,8 milhões

Camisa 10 do Santos, Neymar foi derrotado por torcedor em desafio de futebol na Vila Belmiro, proposto pelo youtuber MrBeast, valendo R$ 2,8 milhões.

O que aconteceu

O desafio consistia em acertar as finalizações no gol de diferentes distâncias. A primeira delas começou na marca do pênalti, e a cada acerto dos dois jogadores, a bola recuava 4 metros.

Em uma das oportunidades, Higor, torcedor do Santos, errou o chute. Neymar disse que seu gol só valeria se acertasse o travessão antes de balançar as redes. O camisa 10 acabou acertando a trave pelo lado de cima e o confronto continuou.

Neymar deu dicas para ajudar Higor até que, no meio de campo, o chute do atleta parou em cima da linha, o torcedor converteu sua chance e saiu com o prêmio. MrBeast entregou um "cheque" com valor de 500 mil dólares (R$ 2,8 milhões) para o santista.

MrBeast é o maior canal de YouTube do mundo, somando quase 400 milhões de seguidores. No vídeo com Neymar, o influenciador faz desafios com outras personalidades do esporte, como Serena Williams, do tênis, e Giannis Antetokounmpo e Stephen Curry, do basquete.