Neymar desabafa sobre críticas por extracampo: 'Não sabem quanto me dedico'

Neymar desabafou sobre as críticas que recebe por seu comportamento fora das quatro linhas. O atacante do Santos participou, na noite de ontem, da transmissão do jogo da NBA entre Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder.

A crítica, quando passa do ponto, quando mexe com teu caráter e tua família, excede. Eu não vejo problema nenhum de falar que o Neymar jogou mal, que está jogando mal, que vem jogando mal. E ponto final! Faz parte. Mas falando de mim, as críticas ultimamente não são assim. Você vai reclamar de mim dentro de campo? Como? Não vai! Porque dentro de campo eu entrego! Vai falar fora. Mas fora é minha vida, é o que eu faço! Neymar, durante a transmissão da NBA no Disney+

Por isso que eu falo que o Brasil está atrasado nesse sentido. O entretenimento, o networking, um business man que ao mesmo tempo é jogador... faz parte! Faz tudo crescer. Você ser um cara que investe na Kings League, por exemplo. Te criticam por isso! Sendo que não tem nada a ver com teu trabalho, com teu esporte. Mas para que vou ficar explicando para os caras que não vão entender o que eu falo? Não vão entender, não estão no meu dia a dia, não sabem o que eu faço, o quanto me dedico, do quanto abro mão para estar jogando. É difícil!

O que mais Neymar falou

'Brasil quer polêmica': "Quer polêmica, né? Brasil sempre quer polêmica! EUA já estão muito avançados nisso. Quando fui agora, estava com meu filho almoçando e ia jogar Golden [State Warriors] contra Miami. Jimmy [Butler] foi almoçar comigo, chegou o Draymond [Green] e depois foram para o hotel. A gente foi almoçar, às 4h eles saíram e às 7h estavam jogando um contra o outro e eu estava assistindo. Eles têm a vida deles!"

Copa de 2026 pode ser exemplo para o Brasil: "Você vai ver como vai ser a Copa do Mundo. Eu acho que vai ser absurda! Acho que isso pode mudar! É bom para todo mundo! O jogo de basquete, você não vai só para assistir. Tem um show. Tem uma pausa, entra gente dançando. Tem outra, entra fãs fazendo cesta. Antes do jogo tem alguém muito famoso cantando o hino. Eles fazem para valer a pena você ir. Se você pegar como referência, é legal para o Brasil. No futebol, tem um jogo de 90 minutos e no intervalo não tem nada. Todo mundo vai antes para a porta do estádio ficar na resenha. Por que não dentro do estádio? Fazer uma coisa diferente? O entretenimento pode ser usado de várias formas. E sem prejudicar o foco de cada um".

Jogador marrento?: "NBA é muito assim, todo mundo leva a vestimenta como parte do show. Aqui no Brasil, não. A galera vê de um jeito diferente, de uma maneira mais marrenta. Se você chega de óculos escuros, um correntão, uma maneira mais diferente como o Memphis... Para ele é normal, mas a galera vê de forma diferente e já te critica por isso".