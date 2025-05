Navarro revela qual foi a suposta ofensa de Bobadilla em São Paulo x Talleres

Navarro detalhou a discussão que teve com Bobadilla e que resultou em um suposto ato xenofóbico durante a vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Talleres, nesta terça-feira, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogador venezuelano, que já havia se manifestado pelas redes sociais, desta vez também revelou qual teria sido a ofensa proferida pelo volante do tricolor que o abalou profundamente.

"É realmente lamentável falar desse tipo de coisa. Quando o São Paulo fez 2 a 1, falei para o árbitro para recomeçar o jogo rápido, porque o Luciano estava praticamente dando a volta no campo na comemoração e precisávamos jogar", iniciou Navarro.

"O Bobadilla me disse que eu sempre fazia cera, e eu respondi que não tinha como fazer cera porque eles estavam ganhando. Foi aí que ele me chamou de venezuelano morto de fome", completou.

A suposta ofensa de Bobadilla teria relação com a difícil situação atravessada pelo povo venezuelano. Nos últimos anos, milhões de habitantes tiveram de emigrar devido ao estado de calamidade do país, alguns chegando a não ter o que comer.

Justamente por isso, Navarro não se conteve e foi às lágrimas no gramado. O jogador do Talleres, inclusive, não queria seguir na partida, mas teve de continuar até o apito final, já que sua equipe havia realizado todas as substituições e não poderia ficar com um homem a menos nos minutos restantes.

"Quis sair, mas lamentavelmente não tínhamos mais substituições. Pelo trabalho que fizeram meus companheiros, não quis sair do campo, deixar o time com um jogador a menos. Minha cabeça não estava lá naquele momento", prosseguiu.

"Que a Justiça seja feita. Ano passado, quando viemos jogar aqui, dois jogadores nossos foram conduzidos à polícia. Fazem um escândalo quando algo acontece com eles, agora que aconteceu comigo, primeira vez que acontece isso comigo, é lamentável. Depois de um jogo o que tem que ser falado é sobre coisas do jogo", concluiu Navarro.

O jogador do Talleres prestou depoimento no Jecrim (Juizado Especial Criminal), ainda no Morumbis. Bobadilla, por sua vez, deverá esclarecer o caso à polícia nos próximos dias.

Talleres se manifesta sobre o caso

Após a partida, o Talleres também se manifestou oficialmente sobre a suposta ofensa direcionada a Miguel Navarro ainda em campo.

Nós do Club Atlético Talleres queremos expressas nosso mais enérgico repúdio ao ato de xenofobia eu sofreu nosso jogador Miguel Navarro.

Nos solidarizamos profundamente com Miguel e com a sua família neste momento. Como instituição, levantamos voz contra qualquer forma de discriminação. Não há lugar para o ódio no futebol.

O futebol é uma ferramenta de integração, respeito e união entre culturas. Seguiremos trabalhando para que esses valores prevaleçam dentro e fora do campo.

Miguel, estamos orgulhosos de você e de suas origens. O Talleres inteiro te acompanha.