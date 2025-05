Nate Diaz perde a paciência com novatos do UFC: "Otários, vão se f***"

O veterano do UFC Nate Diaz voltou aos holofotes recentemente após criticar abertamente a postura de lutadores mais jovens da organização. Conhecido por seu estilo combativo tanto dentro quanto fora do octógono, o californiano demonstrou insatisfação com o que considera uma crescente falta de respeito por parte da nova geração do MMA.

Durante participação no podcast 'HJR', do ex-lutador Quinton 'Rampage' Jackson, Diaz abordou o comportamento de atletas mais novos que, segundo ele, utilizam seu nome como forma de ganhar visibilidade. Para o ex-desafiante ao cinturão 'BMF', a nova safra de competidores tem apostado em provocações gratuitas como estratégia de autopromoção.

"Esses idiotas que são tipo 10 ou 12 anos mais novos que eu no UFC tão aí falando 'Nate Diaz, você é um otário'. E eu fico tipo: por que está falando comigo assim, seu filho da p***? Todos esses idiotas", disparou.

Entre os principais alvos da irritação do ex-pupilo dos irmãos Gracie estão Justin Gaethje e Bo Nickal, citados como exemplos de lutadores que teriam feito comentários depreciativos sem qualquer provocação prévia. O veterano também questionou a autenticidade desses ataques, classificando-os como puramente midiáticos - posturas que, segundo ele, não se sustentam no contato pessoal.

"Tipo o Justin Gaethje, quando ele apareceu, ele falou: 'Ele é um f** isso, aquilo'. E eu fiquei tipo: mano, não é que eu esteja exigindo respeito, mas por que eu deveria dar atenção pra isso? Era pra eu te encher de porrada quando te visse. São os wrestlers, é isso. Aquele Bo Nickal tava falando de mim pra alguém, desmerecendo, e eu fiquei tipo: otário, vai se f***. Por que você tá pondo meu nome na sua boca, seu bosta? Um moleque desses", relatou.

Marketing vs desrespeito

Aos 40 anos e com uma carreira marcada por duelos memoráveis e uma base fiel de fãs, Diaz reforça que, ao contrário de muitos colegas de profissão, leva esse tipo de provocação para o lado pessoal. Suas declarações reacendem o debate sobre a linha tênue entre promoção e afronta no MMA contemporâneo. Com a ascensão das redes sociais e a busca incessante por visibilidade, o choque de gerações dentro do UFC ganha novos capítulos - e o veterano de Stockton deixa claro que ainda está pronto para responder à altura.

