Modric tem proposta árabe e clubes brasileiros interessados, diz site

Livre no mercado após deixar o Real Madrid, Luka Modric tem várias alternativas para escolher o seu futuro no futebol.

O que aconteceu

O meio-campista croata tem conversado com Cristiano Ronaldo e já recebeu proposta do seu time, o Al-Nassr, da Arábia Saudita. A informação é do portal "FootMercato", que aponta outra equipe saudita, o Al-Ettifaq, na briga pelo croata.

Luka Modric também recebeu sondagens de clubes brasileiros. A reportagem do site francês, porém, não especifica quais são os interessados no jogador de 39 anos.

Modric dá prioridade a uma transferência para os Estados Unidos por razões familiares, segundo o portal. Assim, o Inter Miami, time de Lionel Messi, buscou informações para avaliar a viabilidade de contratação do jogador, que não terá seu vínculo renovado com o Real Madrid.

A vontade de Modric era de permanecer no clube espanhol. De acordo com o "FootMercato", seu futuro ficou incerto após uma conversa com Xabi Alonso, novo treinador, que não lhe deu garantias suficientes de como seria o seu aproveitamento na próxima temporada. "A partir daí, Luka Modric começou a buscar um novo clube", diz o site.

Luka Modric jogou 13 temporadas e 591 jogos com a camisa do Real Madrid. Ele disputou a sua última partida pelo clube no sábado (24), na vitória de 2 a 0 sobre a Real Sociedad. O meio-campista croata se emocionou e foi ovacionado pela torcida ao deixar o campo no fim do jogo.