Mauro Cezar: Hugo Souza não tem nível para jogar na seleção brasileira

Goleiro do Corinthians, Hugo Souza não tem nível para jogar na seleção brasileira, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta terça-feira (27).

Hugo Souza não tem nível para jogar na seleção brasileira. Ponto.

O Arnaldo Ribeiro acertou em cheio — é uma convocação política. Jogo no campo do Corinthians, treino no CT do Corinthians, que tal ter o goleiro do Corinthians?

Terceiro goleiro, não vai jogar. Só uma hecatombe, os dois primeiros têm que se machucar para ele entrar, é muito pouco provável. Então, fica lá o Hugo Souza como uma espécie de guia turístico do Corinthians. E fica tudo bem.

Mauro Cezar

Para o colunista, a convocação de Hugo é "meramente política".

Se o Yuri Alberto não tivesse machucado, talvez fosse ele. Está fazendo gol, fica como centroavante reserva, o Pedro que seria a opção número 1 para camisa 9 está voltando de um longo período de inatividade, recuperando a melhor forma.

Eu acho uma convocação meramente política -- o Hugo não tem nível, é um goleiro de razoável para bom, com muitos altos e baixos.

Mauro Cezar

O colunista acrescentou que Hugo é jovem e pode evoluir para se tornar o melhor goleiro que atua no futebol brasileiro, mas hoje está longe disso.

Ele é um goleiro inconstante e sai mal do gol. Talvez ele venha a ser um goleiro melhor no futuro, porque ele ainda tem 26 anos, então tem ainda muita lenha para queimar.

É um goleiro grande, tem muita boa envergadura. Se ele melhorar em alguns fundamentos, ele pode ser o melhor goleiro brasileiro em algum tempo. Pode, tudo é possível. Mas ele não é ainda.

Mauro Cezar

Além de Hugo, Carlo Ancelotti chamou Alisson, do Liverpool, e Bento, do Al-Nassr, como goleiros da seleção para os jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa.

RMP: Lista não foi do Ancelotti; acha mesmo que ele viu o Flamengo jogar?

A primeira lista de convocados de Carlo Ancelotti tem o dedo dos dois dirigentes da CBF encarregados pela seleção brasileira, opinou o colunista Renato Maurício Prado no UOL News Esporte.

Essa lista não é do Ancelotti, gente. Essa lista é do Rodrigo Caetano e do Juan, está na cara.

Cinco jogadores do Flamengo na lista. Isso aí é feito pelo Rodrigo Caetano e pelo Juan. Ou alguém acha que o Ancelotti assiste ou assistiu ao Flamengo do Filipe Luís jogar?

Renato Maurício Prado

Enquanto Rodrigo Caetano é diretor de seleções, Juan tem o cargo de gerente técnico. Conforme reportagem do UOL, ambos se prepararam para fechar a lista caso Ancelotti não chegasse a tempo da convocação.

Segundo RMP, quatro dos cinco jogadores do Mengão que foram convocados estão em boa fase, mas não faz sentido o italiano chamar tantos rubro-negros sem vê-los jogar.

Estão todos jogando bem, tirando Wesley. Mas nível de seleção, gente, não faz sentido. Eu só vou considerar a lista do Ancelotti na segunda convocação, que aí ele já terá feito dois jogos e vai começar a tirar conclusões.

Renato Maurício Prado

Danilo, Léo Ortiz, Alex Sandro e Gerson foram chamados. Ou seja, Ancelotti convocou para a seleção quase toda a linha defensiva do Flamengo — a menos vazada do futebol brasileiro nesta temporada.

