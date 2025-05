Mattos: Eleição na CBF pode prejudicar criação de liga entre os clubes

A eleição de Samir Xaud como novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, pode dificultar a criação de uma liga unificada entre as equipes nacionais, devido a alguns atritos mais graves entre os clubes durante o processo, explicou Rodrigo Mattos, no Cartão Vermelho.

O colunista detalhou que os principais ruídos aconteceram dentro da LFU, a Liga Forte União, em que os dirigentes de Vasco e Botafogo foram os únicos representantes da Série A a apoiar a candidatura de Xaud.

Foram ouvidos clubes aliados, que assinaram a chapa: Botafogo, Palmeiras, Vasco, Grêmio - que estão presentes nos últimos eventos. Isso é uma coisa que tem que ser dita: a eleição causou uma fratura entre os clubes, principalmente na Liga Forte União (LFU), de Vasco e Botafogo com outras lideranças como Fluminense, Inter e Fortaleza. E isso pode prejudicar para fazer uma liga. Falou-se muito mal um do outro.

Rodrigo Mattos

Os rachas na eleição

Além de Vasco e Botafogo, da LFU, a Libra também teve clubes da Série A que declararam apoio ao candidato: Palmeiras e Grêmio. Os quatro clubes enviaram representantes à cerimônia de apresentação de Carlo Ancelotti, marcada pela ausência de outras equipes da elite do Brasileirão.

Quando a candidatura única de Samir Xaud já estava definida, os clubes assinaram um manifesto com pedidos para a nova administração. O Palmeiras foi o único a não assinar tal documento.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra