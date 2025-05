Marcelo Melo estreia em sua 20ª participação em Roland Garros nesta quarta-feira

Em sua 20ª participação em Roland Garros, o mineiro Marcelo Melo entra em quadra nesta quarta-feira para a estreia ao lado do parceiro gaúcho Rafael Matos. A dupla enfrenta na primeira rodada do Grand Slam, em Paris, na França, o monegasco Romain Arneodo e o francês Manuel Guinard.

"Sempre muito bom estar aqui. Ainda mais em uma edição tão especial, dos 20 anos", afirmou Melo. O jogo será por volta das 9h (horário de Brasília), no torneio que encerra a temporada europeia no saibro.

Esta é a 19ª temporada de Marcelo Melo no circuito, a segunda ao lado de Matos. Desde o início da parceria, no ano passado, o mineiro e o gaúcho foram campeões no Rio Open, ATP 500 no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano, e no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, em 2024. E vice-campeões no ATP 500 de Washington (EUA), em 2024, e no ATP 250 de Buenos Aires, agora em 2025.

O mineiro, campeão de Roland Garros em 2015, ganhou uma réplica da porta do locker que fica no vestiário principal dos jogadores, na quadra Philippe Chatrier, para comemorar a sua 20ª participação no torneio, que será o 70º Grand Slam de sua carreira.

São 648 vitórias de Melo na carreira, sendo oito em 2025. No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), ocupa a 45ª colocação, com 1.955 pontos. Matos é o atual 34 do mundo, com 2.320.