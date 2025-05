Luciano decide, São Paulo vence Talleres e vai às oitavas da Libertadores como líder do Grupo D

O São Paulo venceu o Talleres nesta terça-feira, por 2 a 1, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Sabino, no primeiro tempo, e Luciano, na etapa complementar, marcaram os gols do Tricolor. Girotti balançou as redes para a equipe argentina.

Com o resultado, o São Paulo, que entrou em campo já classificado para as oitavas de final, confirmou a primeira colocação do Grupo D. O Tricolor também tem chance de garantir a segunda melhor campanha geral do torneio, atrás somente do Palmeiras, dependendo dos outros resultados desta última rodada da fase de grupos.

A equipe comandada por Luis Zubeldía, aliás, quebrou o incômodo jejum de vitórias em casa na atual edição da Libertadores. Após dois empates no Morumbis, o time, enfim, somou três pontos diante de sua torcida, que compareceu em bom número nas arquibancadas.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, quando visita o Bahia, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Já na Libertadores o time aguarda o sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final e que está marcado para acontecer no dia 2 de junho, às 12h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Tricolor abre o placar

A etapa inicial foi de poucas emoções no Morumbis. A primeira boa oportunidade de gol aconteceu somente aos 25 minutos, quando o São Paulo abriu o placar. Bobadilla cobrou falta na área, André Silva apareceu para cabecear no primeiro pau, a bola desviou em Sabino e morreu no fundo das redes, no cantinho, sem chances para o goleiro do Talleres.

Talleres empata

Mas, a vantagem tricolor durou pouco. Aos 38 minutos, Depietri finalizou de fora da área e Girotti conseguiu dominar no meio do caminho para bater forte, no canto, tirando qualquer possibilidade de defesa do goleiro Rafael e empatando a partida para o Talleres.

Antes do intervalo, o Tricolor ainda teve uma excelente chance para retomar a frente no placar. Aos 41, aproveitando a falha na saída de bola do Talleres, André Silva dominou na entrada da área e acionou Lucas Ferreira, que bateu cruzado, mandando muito próximo à meta do time argentino.

Segundo tempo

Se o primeiro tempo foi morno, a etapa complementar teve ainda menos emoções. Ambos os times enfrentaram dificuldades para criar jogadas que levassem perigo ao gol adversário, o que foi deixando a torcida bastante insatisfeita no Morumbis.

Ryan perde gol cara a cara

Mas, aos 20 minutos, o São Paulo teve uma chance de ouro para retomar a frente no placar. Ryan Francisco conseguiu fazer o desarme já no campo de ataque, tocou para Luciano e recebeu de volta, ficando cara a cara com o goleiro. O jovem atacante tentou driblá-lo, mas, sem sucesso, viu a bola sair pela linha de fundo.

Blitz tricolor

A partir de então a torcida inflamou na arquibancada, e a pressão do São Paulo começou. Henrique, outro garoto a entrar no segundo tempo, recebeu pela direita, passou no meio de dois marcadores e bateu forte, mandando por cima do travessão. Depois foi a vez de Luciano receber na entrada da área e bater colocado, buscando o canto, tirando tinta da trave.

Luciano salva a noite

Mas, de tanto insistir, o São Paulo acabou premiado com o gol da vitória aos 38 minutos, quando Luciano ficou com a sobra após bate-rebate na entrada da área e soltou a bomba, sem qualquer chance para o goleiro do Talleres, garantindo a festa tricolor nas arquibancadas.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 2 X 1 TALLERES

Local: Morumbis, em São Paulo



Data: 27 de maio de 2025, terça-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Piero Maza (CHI)



Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Carlos Venegas (CHI)



VAR: Francisco Gilabert (CHI)

Público: 35.102 torcedores



Renda: R$ 2.181.670,00

Gols: Sabino, aos 26 do 1ºT, e Luciano, aos 38 do 2ºT (São Paulo); Girotti, aos 38 do 1ºT (Talleres)



Cartões amarelos: Navarro, Girotti (Talleres); Sabino (São Paulo)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Pablo Maia, Bobadilla e Alves (Henrique); Lucas Ferreira (Ryan Francisco), Wendell e André Silva (Luciano).



Técnico: Luis Zubeldía.

TALLERES: Burrai; Schiott, Portillo, Fernández (Nahuel Bustos) e Navarro; Portilla (Portillo), Matías Galarza e Botta (Reynoso); Galarza (Ortegoza) (Lima Morais); Depietri e Girotti.



Técnico: Mariano Levisman.